Orosz drónok sértették meg szerda hajnalban a NATO-tag Lengyelország légterét

Oroszország;Lengyelország;légtérsértés;orosz drónok;orosz-ukrán háború;

2025-09-10 08:15:00 CEST

Lengyelország a saját és a NATO légvédelmi erőit is mozgósította a drónok lelövésére, az ezt célzó hadművelet reggel 8 óra előtt véget ért. Az orosz drónok a roncsait jelenleg is keresik, a lengyel légteret részlegesen lezárták, négy repülőtér sem indított vagy fogadott járatokat.

Orosz drónok hatoltak be 2025. szeptember 10-én hajnalban Lengyelország légterébe. Az északkeleti Podlasiei vajdaság, a Varsó körüli Mazóviai vajdaság és a keleti Lublini vajdaság van a leginkább veszélyben. Az orosz drónok egy részét lelőtték – figyelmeztetett egy hajnali 3 óra 48 perckor, illetve egy 5 óra 29 perckor megjelent tweetben a NATO-tag Lengyelország hadseregének műveleti központja. Az orosz drónok lelövésére lengyel és NATO-egységeket is bevetettek, a radarok több mint 10 orosz drónt – eredetileg iráni gyártású Sahidokat – követtek nyomon, és azokat, amelyek veszélyt jelenthettek volna, semlegesítették. A lelőtt objektumok becsapódási helyének azonosítása folyamatban van, a roncsokat a villámgyorsan mozgósított katonai egységek keresik.

A lengyel hadsereg szerint Oroszország drónjai az Ukrajna területe elleni támadás eredményeként sértették meg drónok az ország légterét, a behatoló objektumok „valódi fenyegetést jelentettek” a lengyel állampolgárok biztonságára. Kérték az embereket, hogy maradjanak otthon az érintett területeken. Az orosz drónok lelövésére indított hadművelet végül egy 7 óra 42 perckor közzétett tweet szerint befejeződött már. Az egyik drón roncsai a lublini Wryki mellett zuhantak le.

Hasonló incidensre még nem volt példa azóta, hogy Vlagyimir Putyin elnök parancsára az orosz hadsereg 2022. február 24-én lerohanta Ukrajnát – emlékeztet a Reuters.

A lengyel politikusok mindegyike azonnal felébredt, a Gazeta élő hírfolyama szerint Donald Tusk miniszterelnök hajnalban arról írt, hogy folyamatos kapcsolatban áll Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszterrel és Karol Nawrocki elnökkel, az orosz drónok miatt reggel 8-tól rendkívüli kabinetülés kezdődik. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz eközben arról tájékoztatott, hogy a lengyelek folyamatosan kapcsolatban állnak a NATO parancsnokságával. Donald Tusk felhívta Mark RutteNATO-főtitkárt is.

Lengyelország legnagyobb repülőtere, a Varsó-Chopin repülőtér reggel fél 6 előtt jelentette be, hogy nyitva tart, de az incidens miatt elrendelt részleges légtérzár miatt nem indít és nem fogad járatokat.

Hasonló döntést hozott a légiközlekedés felfüggesztéséről később a Varsó-Modlin, a Rzeszów-Jasionka, illetve a lublini repülőtér is.

A lengyelek tájékoztatták Marco Rubio amerikai külügyminisztert és más magas rangú amerikai politikusokat is Donald Trumpot egy washingtoni étteremből kifelé jövet elkezdték faggatni, de nem válaszolt a kérdésre a Lengyelországot érő orosz támadásról.

Joe Wilson, a képviselőház honvédelmi bizottságának republikánus elnöke azonban emlékeztetett, Oroszország mindössze egy héttel azután támadta meg iráni Sahid drónokkal a szövetséges Lengyelországot, hogy Donald Trump a lengyel kollégáját, Karol Nawrockit fogadta a Fehér Házban.