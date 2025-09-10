A Kreml tagad a lengyelországi incidens után, Vlagyimir Putyin szóvivője elutasítja a provokáció vádját

Oroszország;Lengyelország;Kreml;légtérsértés;drón;Dmitrij Peszkov;orosz drónok;

2025-09-10 13:38:00 CEST

Dmitrij Peszkov szerint az Európai Unió és a NATO érvelni sem próbál.

Megszólalt a Kreml szóvivője, miután orosz drónok sértették meg Lengyelország, és ezzel a NATO légterét kedd éjjel és szerda hajnalban. Dmitrij Peszkov kérdésre azt állította, hogy a Kreml nem kapott semmilyen kapcsolatfelvételi kérelmet Lengyelországtól, és elutasította az Európai Unió és a NATO vádjait, miszerint Oroszország provokációt hajtott végre – számol be a Reuters.

„Ebben az esetben nem szeretnénk semmilyen módon kommentálni az ügyet. Ez nem a mi felelősségünk, ez a védelmi minisztérium előjoga” – jelentette ki Peszkov. Az orosz védelmi minisztérium viszont még nem kommentálta a lengyelországi drónincidenst. „Az EU és a NATO vezetése naponta vádolja Oroszországot provokációkkal. A legtöbb esetben anélkül, hogy megpróbálnának legalább valamilyen érvet felhozni” – tette hozzá a Kreml szóvivője.

Az ügy előzménye, hogy kedd éjjel és szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. Emiatt Donald Tusk lengyel miniszterelnök nagyszabású provokációvak vádolta meg Oroszországot.

Az orosz drónok roncsait jelenleg is keresik, a lengyel légteret részlegesen lezárták, négy repülőtér sem indított vagy fogadott járatokat. Donald Tusk szerdán azt közölte, hogy összesen 19 orosz drón lépett be az ország légterébe a Nyugat-Ukrajna elleni támadások közepette, ebből a lengyel és a NATO-vadászrepülőgépek legfeljebb négyet lőttek le. A lengyel kormányfő bejelentette azt is, hogy Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkelye szerinti eljárás elindítását.