Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO 4. cikkelye szerinti eljárás elindítását

2025-09-10 12:06:00 CEST

A lengyel kormányfő szerint nagyszabású provokációt jelent, hogy orosz drónok sértették meg az országa légterét egy Ukrajna elleni légitámadás közben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az incidens újabb lépés az eszkaláció felé, az Európai Unió teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal.

Lengyelország feltehetőleg nagyszabású provokációval szembesül, először történt, hogy egy NATO-tagország felett orosz drónokat lőttek le – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő szerdán, a varsói kabinet rendkívüli ülésének elején.

A kormányülést Donald Tusk azután hívta össze, hogy kedd éjjel és szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és NATO vadászgépek a drónok egy részét lelőtték, a szövetség azóta folyamatosan egyeztet Varsóval a kialakult helyzetről. A lengyel hadsereg szerint a behatoló objektumok „valódi fenyegetést jelentettek” az állampolgárok biztonságára. Az orosz drónok roncsait jelenleg is keresik, a lengyel légteret részlegesen lezárták, négy repülőtér sem indított vagy fogadott járatokat.

A szövetségesek „nagyon komolyan veszik a helyzetet” – mondta el a lengyel kormányfő, hozzátéve, hogy az incidennek nem tudnak áldozatairól. A lelőtt drónok roncsainak keresése folytatódik, és újranyílnak a légvédelmi művelet miatt bezárt lengyelországi repülőterek. – Ma már senkinek sem lehet kétsége, hogy különféle forgatókönyvekre kell készülnünk – jelentette ki. Azonban aláhúzta, hogy „nincs ok pánikra”, és arra sem, hogy a „lakosok mindennapi életét megnehezítő korlátozásokat vezessenek be.

A kormányülés előtt Karol Nawrocki államfő kezdeményezésére lengyel politikai és katonai vezetők egyeztettek az elnöki hivatal nemzetbiztonsági irodájában (BBN). Az ezt követő sajtóértekezletén Karol Nawrocki kijelentette: „A dróntámadás példátlan mozzanat a NATO történetében”, ahogyan Lengyelország legújabb történetében is.

Azt mondta, hogy beszéltek a lengyel drónvédelem megerősítésének szükségességéről, és megvitatták a NATO alapszerződése 4. cikkelye szerinti eljárás megindításának lehetőségét is. Ez a szövetségesek közötti konzultációkat helyez kilátásba, ha bármelyik tagország fenyegetést érzékel területi épsége, függetlensége vagy biztonsága ellen. A Gazeta közlése szerint Donald Tusk a lengyel parlamentben bejelentette:

az éjszaka folyamán összesen 19 orosz drón lépett be az ország légterébe a Nyugat-Ukrajna elleni támadások közepette, ebből a lengyel és a NATO-szövetséges repülőgépek legfeljebb négyet lőttek le. Hozzátette, Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását.

Ez ehetővé teszi, hogy egy tagállam az Észak-atlanti Tanács – a NATO első számú politikai döntéshozó testülete – elé vigyen egy ügyet. Ezt követően konzultációkat tartanak annak megállapítására, hogy egy tagország területi integritása, politikai függetlensége vagy biztonsága veszélybe került-e. Tusk azt mondta, ezeken a konzultációkon nagy támogatásra számít. „Ez nem csak az ukránok háborúja. Ez egy konfrontáció, amelyet Oroszország az egész szabad világ ellen hirdetett meg” – mondta.

A lengyel sajtóban idézik Ben Hodges, az Európába telepített amerikai szárazföldi erők volt főparancsnoka Reutersnek adott nyilatkozatát, miszerint a lengyel légteret megsértő drónok száma „világosan mutatja, hogy a NATO és tagállami légvédelmi erőinek és előrejelző riasztórendszerének tudatos teszteléséről van szó”.

Megszólalt Volodimir Zelenszkij, az EU is szolidaritást vállal Varsóval

Volodimir Zelenszkij szerdán arról számolt be, hogy az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadások során 415 orosz drónt és több mint 40 rakétát vetettek be. Az ukrán elnök szerint legalább nyolc, orosz támadó drón sértette meg Lengyelország, ezzel a NATO légterét kedd éjjel és szerda hajnal között. Úgy tudja, ezek iráni gyártmányú Sahíd támadó drónok voltak.

„A Kreml folyamatosan teszteli a lehetőségek határait, és ha nem találkozik erős ellenállással, akkor egy újabb szintű eszkalációval áll elő” – figyelmeztetett. „Ma újabb lépés történt az eszkaláció felé: orosz-iráni Sahíd drónok repültek a lengyel légtérben, a NATO légterében. Nem csak egy Sahíd, amit balesetnek lehetne nevezni, hanem legalább nyolc támadó drón irányult Lengyelország felé” – tette hozzá.

Az esetet az ukrán elnök „rendkívül veszélyes” precedensnek nevezte Európában.

Az, hogy további lépéseket tesznek-e, teljes mértékben a megtorló intézkedések összehangoltságától és erősségétől függ. Az oroszoknak érezniük kell a következményeket. Oroszországnak éreznie kell, hogy a háború nem terjeszthető ki, és be kell fejezni” – húzta alá.

Az Európai Unió eközben azt közölte, hogy teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal „A tegnap esti események éles emlékeztetőül szolgálnak, hogy az egyik ország biztonsága mindannyiunk biztonsága" – írta António Costa, az Európai Tanács elnöke az X-en. Hozzátette: Oroszország Ukrajna elleni, folytatódó agressziója és az EU-tagállamok légterének felelőtlen megsértése közvetlen fenyegetést jelent minden európai biztonságára és a kontinens kritikus infrastruktúrájára.

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas pedig szerdán úgy fogalmazott: „Tegnap este Lengyelországban az orosz háború kezdete óta a legsúlyosabb európai légtérsértést tapasztaltuk, és a jelek szerint ez nem véletlen, hanem szándékos volt.”