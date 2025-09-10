Elfogták a 15 éves fiút, aki állami intézmények informatikai rendszerét törte fel

feltörés;informatikai rendszer;hekkertámadás;

2025-09-10 10:17:00 CEST

A Pest vármegyei fiatalt háromrendbeli információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsították meg, kihallgatásán tagadta a bűncselekmények elkövetését.

Információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsítják azt a tinédzsert, aki állami intézmények informatikai rendszerét törte fel – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint még tavaly októberben egy polgármesteri hivatal informatikai rendszerébe lépett be jogosulatlanul egy ismeretlen felhasználó, az egyik alkalmazott adatait megszerezve letöltötte a szerveren tárolt adatok egy részét.

Nem sokkal később, novemberben egy állami szervezet levelezési rendszerébe lépett be valaki, és több száz címre küldött ki malware, vagyis rosszindulatú szoftvercsatolmányt. A hivatalosnak álcázott dokumentum megnyitásával az elkövető a címzett fertőzött számítógépén tárolt adatokat érhette volna el – írták a közleményben.

A nyomozás során körvonalazódott, hogy mind a hivatalt, mind a szervezetet érintő hekkertámadás mögött ugyanaz a személy állhat. A kibernyomozók megállapították, hogy honnan kezdeményezték a jogosulatlan belépéseket, majd azonosították a felhasználót. A 15 éves Pest vármegyei fiút szeptember 2-án fogták el, átkutatták a lakóhelyét, lefoglalták a számítógépét és a mobiltelefonját, illetve a lakásban talált valamennyi adathordozót is. Mint írták, ezek elemzése jelenleg is folyik.

A rendőrök háromrendbeli információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsították meg a fiatalkorút, akinek a neve korábban már több hasonló hekkertámadásnál felmerült. Kihallgatásán tagadta a bűncselekmények elkövetését, szabadlábon védekezik.