Szijjártó Péter most éppen abban a Belaruszban képviseli a békét, ahonnan orosz drónok repültek be és sértették meg Lengyelország légterét

Az Ukrajna elleni háborúban az agresszor Oroszország csendestársának számító Belaruszból jelentkezett be szerda reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter néhány órával azután, hogy orosz drónok sértették meg a NATO-tag Lengyelország légterét. A tárcavezető nem tett említést a háború kitörése óta példa nélkül álló incidensről, arról viszont írt, hogy nő az eszkaláció veszélye, párbeszédre van szükség. „Európának békére van szüksége, mi ezt képviseljük mindenhol!!” – zárta Szijjártó Péter a Facebook-posztját.
A tárcavezetői bejegyzés időzítése kissé szuboptimálisra sikerült, Donald Tusk lengyel miniszterelnök legalábbis kevesebb mint egy órával később a varsói szejmben kijelentette, hogy a légtérsértő orosz drónok nagy része nem Ukrajnából, hanem Belaruszból repült át. Oroszország az ügyben hivatalosan még nwem szólalt meg, a miniszki vezetés nevében Pavel Muravjeka védelmi miniszterhelyettes a tárca Telegram-oldalán, hogy az incidens a véletlen műve, az orosz drónok „eltévedtek”, maga Belarusz is lelőtt néhányat közülük.Orosz drónok sértették meg a NATO-tag Lengyelország légterét, a Kreml tesztelte, hogy mennyire éberek a lengyelek
A diktátor Alekszandr Lukasenko Belarusza túlzás nélkül csendestárs az Ukrajna elleni háborúban. az orosz hadsereg egységeinek egy része 2022. február 24-én az ő területéről indította el az offenzívát nem mellesleg az orosz atomarzenál egy része a területén állomásozik. Magyarország ráadásul annak ellenére keresi a kapcsolatot Belarusszal, hogy az EU öt éve szakított, miután Lukasenko-rezsim vérbe fojtotta az elcsalt elnökválasztás után indult ellenzéki tüntetéseket. Ennek volt a jele, hogy 2023 szeptemberében az EU-tagországok közül elsőként az Orbán-kormány küldött újra nagykövetet Minszkbe.Belarusz, avagy a bosszú uralmának öt éve