Orbán Viktor kiállt Lengyelország mellett, csak azt nem említette, hogy az orosz drónok miatt

„Magyarország teljes mértékben szolidáris Lengyelországgal a közelmúltbeli drónincidens után. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan” – írta Orbán Viktor az X-en közzétett bejegyzésében szerda délelőtt.
A miniszterelnök szerint az incidens azt bizonyítja, hogy az Orbán-kormány békét szorgalmazó politikája az orosz-ukrán háborúban észszerű és racionális. „A háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Ideje véget vetni ennek! Ennek érdekében támogatjuk Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit” – zárta posztját Orbán Viktor, akinek a tweetjében csak az nem szerepel, hogy azért vállal szolidaritást, mert orosz drónok sértették meg Lengyelország légterét. Később a miniszterelnök magyarul is közzétette az üzenetét a Facebookon, ebben azonban már az „orosz-ukrán háború” fordulat sem szerepel, vagyis az nem, hogy Magyarország az orosz-ukrán háborúban szorgalmazza a békét.
Mint arról beszámoltunk, kedd éjjel és szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és NATO-vadászrepülőgépek a drónok egy részét – Donald Tusk miniszterelnök közlése szerint hármat – lelőtték, a NATO azóta folyamatosan egyeztet Lengyelországgal a kialakult helyzetről. A lengyel hadsereg szerint a behatoló objektumok „valódi fenyegetést jelentettek” az állampolgárok biztonságára. Az orosz drónok roncsait jelenleg is keresik, a lengyel légteret részlegesen lezárták, négy repülőtér sem indított vagy fogadott járatokat.Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO 4. cikkelye szerinti eljárás elindításátOrosz drónok sértették meg a NATO-tag Lengyelország légterét, a Kreml tesztelte, hogy mennyire éberek a lengyelek