Orbán Viktor elismerte, hogy közpénzből utazott magánrepülőgépen a dublini meccsre, a Fideszben pedig vannak, akik nem akarnak győzni

Orbán Viktor;Kötcse;Simicska Lajos;Hatvanpuszta;Varga Judit;

2025-09-10 09:47:00 CEST

A miniszterelnök kimondta azt is, hogy a kötcsei fenyegetése az övéinek szólt, szerinte igenis repülőrajtot vett a magyar gazdaság, a hatvanpusztai kúria ügye csak politikai propaganda, Simicska Lajossal pedig már évek óta nem beszélt.

Aki nem rendeli alá az összes erőforrását, viselkedését, tetteit a közös győzelemnek, az számítson arra, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni – jelentette ki Orbán Viktor az Öt című műsor szerda reggel közvetített adásában, amikor a kötcsei fenyegetéséről kérdezték Hont András és Gavra Gábor újságíró.

Orbán Viktor az idén először nyilvánosan közvetített kötcsei előadásának legvégén azt üzente: „Ismernek engem, nem vagyok az az ember, aki fenyegetőzik és durváskodik, de semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve.”

A beszéd után indultak a találgatások, hogy pontosan kiknek szólt Orbán Viktor fenyegetése. Török Gábor politológus például azt nyilatkozta, hogy zárómondatával a miniszterelnök elsősorban nem a Tisza Pártnak vagy a választóknak üzenet, hanem a kormánypárti politikustársaknak és a NER elitjének. Mint megírtuk, az ominózus mondatról egyébként a Balzac című lap már megkérdezte az Öt című podcast felvételéről távozó kormányfőt, nekik is hasonlóan nyilatkozott.

A miniszterelnök most másfél órát volt az Öt című műsorban. Megerősítette, hogy vannak személyek a Fideszben, akik nem tesznek meg mindent a közös győzelemért, ilyenek minden pártban vannak. Azt azonban nem gondolja, hogy motiválatlanok lennének az embereik. „Van egy időszak minden kampányban, ameddig lehet jópofáskodni, egy-egy stikli is belefér. De van egy olyan szakasza a választási mérkőzésnek, ahol már nem lehet viccelődni, mert minden hiba kijavíthatatlan” – fejtette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök egyébként 2018. március 15-én hasonlót mondott: „A választás után természetesen elégtételt fogunk venni. Erkölcsi, politikai és jogi elégtételt is.” Most a műsorban arról beszélt, „nem túl szerencsés dolog” bosszúállással kezdeni egy választás utáni időszakot”. Ha volt is elégtétel korábban, olyan nagyon emlékezetes nem maradt meg – tette hozzá.

A HVG szemléje szerint Orbán Viktor beszélt arról is, hogy szerinte „jogilag nem lehetséges” nemzeti konzultációt indítania a kormánypártnak egy ellenzéki párt programjáról. Annak azonban szerinte nincs akadálya, hogy megkérdezzék az embereket arról, hogy hány kulcsos adó legyen. Mint mondta, az adórendszerről szóló konzultációt úgy kell megfogalmazni, hogy „korrekt legyen”, illetve hogy a „jog és a politikai jó ízlés” határain belül maradjon.

„Politikai propaganda célú nyesztetés, ez sehol sincs ahhoz képest, amin én már többször átmentem, nekem ez egy könnyű délutáni tea”

– jelentette ki Orbán Viktor, amikor a hatvanpusztai birtokról kérdezték.

A kormányfő ismét azzal védekezett, hogy nincs hozzá köze, de egyébként neki „nem kellemetlen az egész”, sőt ez az ügy el sem éri az ingerküszöbét. Arra a kérdésre, mekkora szerepe van feleségének, Lévai Anikónak Hatvanpusztán, valóban ő ad-e utasításokat az ott dolgozó munkásoknak, azt mondta, „amikor az apám megkéri valamire, akkor nyilván segít benne”, majd ismét elmondta, hogy „ez egy gazdaság, mindig is az volt, most is az”.

Kérdésre elárulta azt is, hogy a dublini útját az Írország–Magyarország vb-selejtezőre a magyar állam, vagyis az adófizetők állták. – Az én utamat ilyenkor a magyar állam fizeti, mert az MLSZ meghívására megyek, és akkor a magyar kormány kifizeti ezt, azt hiszem, az MLSZ-nek – mondta erről. Ismételten méltatta Varga Judit volt igazságügyi minisztert, akivel kapcsolatban azt állította, hogy sem a Pegasus-botrányban, sem a Schadl-Völner ügyben nincs felelőssége.

A magyar gazdaság állapota Orbán Viktor álláspontja szerint egy „hitvita”: aki az ellenzékkel szimpatizál, az úgy gondolja, mindjárt összeomlik a gazdaság, a Fidesz-szavazók szerint viszont jól teljesít az ország, vagyis az emberek nem a tényeket nézik ebben a kérdésben. A miniszterelnök kikérte magának, hogy elmaradt volna az év elejére ígért „repülőrajt”, szerinte megtörtént, csupán késett fél évet.

A beszélgetés egy pontján Simicska Lajos is szóba került, akivel kapcsolatban elárulta, hogy évek óta nem beszéltek. Orbán azonban ragaszkodott ahhoz, hogy ők nem vesztek össze. – Nevezzük szakításnak. Vagy elhidegülésnek – mondta több mint tíz évvel a G-nap után.