Navracsics Tibor közölte, nem véletlenül került le a napirendről az átláthatósági törvény

Önmagában a törvény célja nem ördögtől való, hiszen ma már a közvélemény befolyásolása annyi módon, annyi eszközzel történik, hogy ez felerősíti azokat az érveket, miszerint aki közéletben részt vesz – legyen az választott politikus, újságíró vagy civil aktivista –, rájuk egységes szabályozás vonatkozzon. Tehát tudjuk mindegyikükről, hogy kap-e nagy összegű külföldi támogatást – jelentette ki Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az átláthatóságinak nevezett törvényjavaslattal kapcsolatban a Magyar Hang Kompország című műsorában.
Hozzátette, abban a formában, ahogy az a napirenden volt, még érlelésre méltónak tartotta a javaslatot.
– Nem véletlenül került le a napirendről. Nem egyedül én, hanem a frakcióból és a politikai életből többen is jelezték, hogy abban a formában nem tudják támogatni. Abban bízom, ha a törvény ősszel valóban napirendre kerül, akkor érettebb megvalósítást tartalmaz majd
– jelentette ki. Kérdésre válaszolva azt is elismerte, hogy európai uniós támogatások, uniós pályázaton nyert pénzek felhasználását „önmagában, úgy általában” nem lehet szankcionálni.Orbán Viktor bejelentette, mindenképpen „megalkotják” az ellehetetlenítési törvénytAz átláthatósági törvény visszahozatalán túl másra is készülhet a Fidesz, hogy muníciót adjon a „külföldről pénzelt civil szervezetek” elleni kampányához