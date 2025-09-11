Terrortámadás kizárva

sérültek;könnygáz;incidens;Heathrow;

2025-09-11 00:00:00 CEST

HEATHROW Könnygázt lélegezhettek be a rosszullétre panaszkodó utasok Európa egyik legnagyobb repülőterének négyes terminálján hétfőn, a feltételezett felelőst letartóztatták.

Egy 57 éves férfit vett őrizetbe a rendőrség a londoni Heathrow repülőtéren történt hétfői incidens miatt. A 4-es terminált átmenetileg kiürítették és bezárták, amikor több utas rosszullétre panaszkodott. Összesen húszan szorultak a helyszínen orvosi ellátásra, egy személyt kórházba kellett szállítani. A repülőtér közleményében elnézést kért az érintett utasoktól az okozott kellemetlenségekért és igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, hogy senki sem szenvedett maradandó egészségkárosodást a belélegzett könnygáztól.

A Scotland Yard azt közölte, hogy könnygázt lélegezhettek be azok, akik rosszul lettek. A nyomozás során megállapították, hogy a terminálban tartózkodók közül egy férfinek a hátizsákjában könny­gázt tartalmazó palack volt.

A szigetországi törvények tiltják a könnygáz birtoklását. A Sky televíziós csatorna információja szerint az elkapott férfi nem csupán birtokolta a könnygázt, hanem ki is fújta a levegőbe. Azzal gyanúsítják, hogy megzavarta a köznyugalmat és megsértette a tűzfegyverekre vonatkozó törvényt. A tűzfegyverek engedély nélküli birtoklásáról szóló, 1968-ban kelt angol-walesi büntetőjogszabály a könnygázszórásra alkalmas eszközöket is a tűzfegyverek kategóriájába sorolja. Az elkövetővel szemben nem merült fel terrorcselekmény tervezésének a gyanúja. A rendőrség még vizsgálja, hogy mást is terhel-e felelősség a történtekért.

A 4-es terminálról Európába és más földrészekre is indulnak gépek, a lezárás a hatóságok szerint nem okozott olyan mértékű fennakadást, hogy az megzavarta volna az utazások menetét, a terminál 18-tól 22 óráig volt lezárva. Késések emiatt voltak, de nem kellett egyetlen járatot sem törölni és minden utas el tudta hagyni még hétfőn este a londoni repülőteret.