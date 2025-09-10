Péntektől a Tisza EuroCity vonatokkal közvetlenül érhető el Beregszász és Ungvár

Kárpátalja;Ukrajna;MÁV;EuroCity;

2025-09-10 22:37:00 CEST

Az ukrajnai vasúthálózat fejlesztése tette lehetővé Kárpátalja határmenti térségeinek könnyebb elérését.

Péntektől közvetlen vonatjáratokkal érhető el Magyarországról Beregszász és Ungvár, miután az ukrajnai vasúthálózat fejlesztése lehetővé teszi Kárpátalja határmenti térségének könnyebb elérését – közölte az MTI-vel szerdán a MÁV.

A Tisza EuroCity vonatokkal Budapestről és Bécsből is el lehet jutni Ungvárra, Beregszászra pedig Záhonyból indítanak új járatot. A határátmenet fejlesztését a közlemény szerint a magyar, az osztrák és az ukrán vasúttársaság együttműködése, valamint a kárpátaljai vasúthálózat átalakítása tette lehetővé. A határmenti térség a Magyarországon is használatos normál nyomvonal kiépítésének köszönhetően kapcsolódhat az európai vasúthálózathoz – írták.

A jegyeket a magyarországi és az ukrajnai jegypénztárak már árusítják, az online értékesítés a hónap második felében kezdődhet. A változás a közlemény szerint erősítheti a térség közlekedési kapcsolatait, és megkönnyíti mind a helyiek, mind a turisták utazását.