Egy hét, ötezer Otthon Start-kérelem

kormányinfó;

2025-09-11 10:07:00 CEST

Elindult az Otthonteremtési Program - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Ahhoz képest - folytatta -, hogy ha valaki ma piaci kamatozású hitelt vesz fel, 10 millió forintonként havonta 30 ezer forintot spórol. Az első hét legfontosabb adatai alapján közölte, a pénzintézetek készen álltak a program kezdetén, az indulás zökkenőmentesen zajlott. Egy hét alatt több mint 5000 kérelmet nyújtottak be. Az igénylésekről azt mondta, országos szintű az érdeklődés. Megindult egy bankok közötti verseny is, 3 bank is 3 százalék kamat alatt kínálja a hitelt, többen egyéb kedvezményeket is biztosítanak.

Megjelent a fix 3 százalékos mobilalkalmazás, több mint 25 ezren töltötték le, három hét alatt közel 30 ezer OS-s lakás megépítését célzó kérelem érkezett, megyei jogú városok és budapesti ingatlanépítési tervek vannak ebben. A héten konzultáltak polgármesterekkel, nem csak társasházakról van szó, a korábban elmaradt családi házas építések és kisebb társasház-fejlesztések is megindulnak. Az Otthon Start programmal az is jól jár, aki nem veszi fel - közölte a miniszter, megjegyezve, mérséklődtek az albérletárak, vagy éppen megállt az árnövekedés.