Megduplázta a keresletet az ingatlanpiacon az Otthon Start

2025-09-10 12:08:00 CEST

Nemcsak Budapesten, hanem országosan is érzékelhető a lendület.

Az Otthon Start Program bejelentése előtti héthez képest 94 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet a program indulását követő első héten, vagyis lényegében duplázásról van szó – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből.

A kutatás szerint a lendület nemcsak Budapesten, hanem országosan is érzékelhető, a fővárosban, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyi telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint június végén. A kisebb településeken is erőteljes volt a bővülés,

a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több telefonos érdeklődés futott be a hirdetésekre, mint a program bejelentése előtti héten.

Ez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érezhető.

„A kereslet szerkezete is árulkodó. Országosan az 50–100 millió forintos kategória hozta a legnagyobb növekedést, ebben az ársávban 118 százalékkal erősödött a kereslet. Az legfeljebb 50 milliós lakóingatlanok esetében pedig majdnem 84 százalékos növekedés történt. Ez a két árkategória volt a bővülés motorja” – hangsúlyozta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Mindez érthető – folytatta –, hiszen a program keretében maximum 50 millió forintos lakáshitelt lehet igényelni az első lakásra az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozással 25 éves futamidőre.

Budapesten különösen látványos volt a bővülés, az 50–100 milliós lakások iránti kereslet több mint 130 százalékkal nőtt, de a 0–50 milliós kategóriában is közel 90 százalékkal emelkedett a telefonos érdeklődések száma. Ez utóbbi azért figyelemreméltó, mert ebben a sávban meglehetősen szűk a beköltözhető kínálat, vagyis itt sokkal kevesebb lakásra jutott sokkal több érdeklődés.

A szakértő szerint az is beszédes, hogy a 100-150 milliós árkategóriában még 44 százalékkal bővült a budapesti kereslet, de 150-200 millió forint között már csak 15 százalékos volt a bővülés, 200-250 millió között pedig 7 százalékos csökkenés történt június végéhez képest.

A szakember megjegyezte, nemcsak a program bejelentése előtti héthez képest nőtt jelentősen szeptember első hetére a kereslet, hanem éves összevetésben is látható az élénkülés:

szeptember első hetében közel 50 százalékkal erősödött a kereslet az egy évvel korábbihoz képest. Budapesten 53, a megyei jogú városokban 48, a városokban 49, a községekben pedig több mint 40 százalékos bővüléssel.

a szeptember elejét megelőző három hónapos időszakban a községekben és a városokban 23-24 százalékos keresletnövekedés következett be éves szinten, Budapesten ugyanakkor visszafogottabb, 18 százalékos volt a többlet.

Az éves emelkedés üteme jóval mérsékeltebb, mint az idén nyár elejéhez képest tapasztalt duplázódás. Ennek egyik fontos oka, hogy nyár végén már elkezdtek megjelenni a piacon azok a befektetők, akik az állampapírokból mozdultak az ingatlanpiac felé. Ez a jelenség tavaly ősszel érezhetően felpörgette a korábban pangó lakáspiacot, magasabb bázist eredményezve, így az idei éves összevetésekben kisebbnek látszik a bővülés.

Az első adatok szerint az Otthon Start indulása kézzelfogható fordulatot hozott a lakáspiacon. Az érdeklődések számának megugrása minden településtípuson és árkategóriában érzékelhetővé vált, ami arra utal, hogy a kereslet nem csak a nagyvárosokban és Budapesten, hanem a kisebb városok és a községek lakáspiacán is költözési hullámokat indíthat be.

„A program hatására kialakult piaci élénkülés középtávon meghatározó tényező lehet a lakáspiaci folyamatokban, különösen akkor, ha a kereslet növekedését a kínálat is képes lesz lekövetni”

– összegzett az ingatlan.com szakértője.