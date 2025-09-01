Indul az Otthon Start, egy 68 millió forintos lakás ára júliusról augusztusra 72 millió forintra nőtt

Magyarország;ingatlanpiac;hitel;lakásár;indulás;Otthon Start Program;

2025-09-01 06:47:00 CEST

Csak a hitelprogram indul ma, az Otthon Start generálta vásárlások már korábban beindultak, a 3 százalékos kamatot és a 10 százalékos önerőt kihasználni igyekvők már léptek. Határidő nélkül hirdették meg, mégis siet mindenki, aki csak teheti kihasználni az olcsó hitel lehetőségét.

Mint Noé bárkájára, úgy igyekeznek felkapaszkodni a 3 százalékos fix kamattal meghirdetett támogatott lakásvásárlási program szeptember elsején induló hajójára a kivételesnek tűnő lehetőséggel élni akarók. Nem hiába, hiszen az Otthon Start Program valóban rendkívül kedvező lehetőség az ingatlanvásárlásra mindazoknak, akik beférnek az időközben egyre lazább feltételrendszer keretei közé.

Azaz nincs, vagy az utóbbi 10 évben nem volt még egynél több, 50 százaléknál nagyobb arányban tulajdonolt lakóingatlanuk, vagy az nem ér (vagy ért) többet 15 millió forintnál, vagy anno haszonélvezettel terhelten került a tulajdonukba és a haszonélvező ott lakik. A leendő vevőket sem sokban korlátozzák, hiszen az államilag támogatott olcsó hitellel vett ingatlanba nem kell bejelentkezni, és még bérbe is lehet adni, magyarul nem kell a lakhatási célt olyan komolyan venni, mint amennyire markánsan a program bejelentésekor elhangzott. Méltán, hiszen ha a lakhatási válságot segít(ene) felszámolni a program, akkor indokoltabb hozzátenni a költségvetési forrásokat, vagyis indokoltabb lett volna, ha marad az eredeti cél, otthonhoz juttatni a bérlőket. Az első nyilatkozatok még bérleti díj helyett hiteltörlesztésről szóltak, és ezt a célt szolgálná a 10 százalékos általános önerő. A jó ideje borsos bérleti díjat fizető lakásbérlők számára ez jó lehetőség, ráadásul életkortól függetlenül, hiszen kezdettől arról volt szó, hogy az adósságfék szabályokat kivételesen fellazítva a 41 év felettieknek is lehetővé válik majd a 20 százalék helyett 10 százaléknyi önrésszel kölcsönt igényelni.

A program szeptember elsején indul, de a 10 százalékos általános önerő elvárás megvalósulása nélkül. Ez - mint arról a Népszavának Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont tulajdonos-ügyvezetője nyilatkozott - óriási probléma most azoknak a 41 életévüket betöltött, korábban 50 százalék ingatlantulajdonnal sem rendelkezőknek, akik az elmúlt hetekben már adás-vételi szerződést kötöttek azzal számolva, hogy élhetnek majd a minimális önerő lehetőségével. Az Otthon Start hitelprogram elindul, de enélkül a módosítás nélkül - és nem kizárt, hogy erre végül nem is kerül sor, akik a szóbeli ígéretben bízva szerződtek, most vagy meg tudják oldani, hogy plusz pénzt vonnak be, vagy plusz ingatlan fedezetet, vagy nem. Várni még tudnak, mert - mint arra a hitelpiaci szakember rámutatott - az Otthon Start bizonytalanságai miatt eleve azt javasolták az érintetteknek, hogy a szokásosnál hosszabb, akár 90-120 napos türelmi idővel szerződjenek a várhatóan hosszabb hitelügyintézési idő miatt. Ez most jól jöhet, mi több: sokaknak életmentő lehet. Fontos: ha valakinek az élethelyzetében vannak még nem tisztázott kérdések, inkább várjon a szerződés aláírásával, vagy csak kellően rugalmas feltételekkel vállaljon kötelezettséget - tanácsolja a hitelszakértő. Ugyanakkor, ha - a pénzügyi biztonság miatt indokolt - az érintett kör számára is marad a minimum 20 százalékos önerő elvárás, akkor épp azok számára úszik el a lehetőség, akiknek a legjobban jött volna. Konkrétan a régi bérlők, akik az egyre borsosabb bérleti díjak mellett nem tudnak elegendő önerőt gyűjteni lakásvásárláshoz, miközben annyi pénzt minden hónapban kifizetnek lakhatásra, mint amennyiből a törlesztést meg tudnák oldani.

Az Otthon Start ugyanakkor remek életkezdési támogatás a tehetős, de legalábbis hitelképes jövedelemmel rendelkező szülők gyerekeinek, hiszen már a 18 éves tanulók számára is lehet 3 százalékos kamattal, 25 éves futamidőre, akár 50 millió forintos hitellel lakást vásárolni. Miután nekik még saját jövedelmük nincs, ők a jogosultsági feltételeknek felelnek meg, a szülők pedig a hitelképességüket viszik az ügyletbe. Az előzetes hitelbírálat fontos részletkérdés az Otthon Start programba lépőknek is, ami alaposan meg is pörgette az elmúlt hetekben a forgalmat a hitelközvetítőknél - tudtuk meg. Vincze Krisztián elmondta, hogy a hitelfelvételre készülőket kötelező tájékoztatniuk a kockázatokról. A devizahitelekkel ellentétben itt sem árfolyam, sem kamatkockázat nincs, van viszont ügyféloldali. A hiteltörlesztés futamideje alatt ugyanis előfordulhat, hogy az adós - akár csak átmenetileg - nem tud törleszteni, mert baleset, betegség vagy munkanélküliség miatt csökken vagy kiesik a jövedelme. Hitelfedezeti biztosítást mindenkinek ajánlanak, az Otthon Start esetén ezt elő is írja a rendelet, de inkább a családosok, a már gyermeket nevelők élnek vele.

Megjelentek a spekulánsok

Már rég elstartolt az Otthon Start, sokan előrehozott vásárlással, az áremelkedéstől tartva léptek és kötöttek szerződést a program feltételeinek megfelelő - maximum 1,5 milliós négyzetméterár, legfeljebb 100 milliós lakás vagy 150 millió forintos családi ház - ingatlan megvételére. A hitelkérelmet az adásvételi szerződés megkötése után hetekkel is el lehet indítani. Megjelentek a piacon azok a készpénzes vásárlók is, akik - mint arról Facebook csoportokban is olvasni lehetett - elkapkodták a potenciális Otthon Start-hitelesek elől a lakásokat. Ők akár 15 százalékos gyors áremelkedéssel és ezzel megegyező volumenű profittal számolnak rövid távon. A lakáspiaci támogatások nyomán ugyanis az áremelkedés mindig bekövetkezett, igaz, ebben az esetben az árplafon épp ennek szabna korlátokat - no de a 1,5 millió forintos négyzetméterár is egy olyan határ, amit el lehet érni, és Budapesten például elég tempósan közelítik is az otthon start-kompatibilis ingatlanok.

Túl jó lehetőség lenne?

Határidő nélkül hirdették meg, mégis siet mindenki, aki csak teheti kihasználni az olcsó hitel lehetőségét, ami azoknak, akiknek több pénze van, mint amennyi a szükséges hitel, több betéti kamatot, vagy állampapír hozamot kapnak a tőkéjükért, mint amennyi hitelkamattal lakást tudnak vásárolni. A 6-7 százalékos állampapír kamatok mellett egy 20 milliós megtakarítás évi 600 ezer forintot fial, ami ekkora összegnél négy-hat havi törlesztőrészletet is fedezhet, önmagában. Miután a 3 százalékos fix hitelt sem a költségvetés helyzete, sem a túl szélesre tárt kapuk nem indokolják, reálisnak tűnik a lehetőség, hogy bármilyen eredményt hoznak is a jövő évi választások, meg fogják szüntetni. Erre ugyan egyetlen párt sem tett utalást, a program előnyeit kihasználni igyekvők az ingatlanpiaci szakértők szerint gyorsan, még az idén bevásárolnak majd.

Gyors áremelkedést hozott

Az áremelkedés pillanatok alatt jelentkezett, egy júliusban még 68 millióért kínált pesti lakást augusztusban már 72 millióért hirdettek, és el is adtak, az Otthon Start program indulását pillanatok alatt beárazták az eladók, és mentek velük az első vevők is. Érdekes módon az előrehozott vásárlások nem az olcsó hitelre jogosultak révén pörögtek fel, hanem - mint azt Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője elmondta - épp azok révén, akik tudták, hogy nem férnek bele a feltételrendszerbe. Ők, akik olyan lakásokat kerestek, mint ami az árplafon alá befér, attól tartva, hogy hetek alatt sok millióval ugranak meg az árak, a lehető leggyorsabban döntöttek és szerződtek. Ugyanez történt az előre beharangozott állampapír kamatos roham előtt: már a hírére megindultak a pánikvásárlások, és velük az árak is. Mire jött a kamatfizetés, az árak már jóval drágábbak voltak, mint ősszel, vagyis azok jártak jól, akik nem vártak a prémium kamatokra, hanem mindenki előtt léptek. Az elmúlt két hónapban átlagosan 5 százalékkal drágultak a lakások Budapesten, vagyis ugyanannyival lódultak meg az árak, mint tavaly novembertől januárig.