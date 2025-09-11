Bóka János szerint Magyarországot azért büntetik, mert fenntartja a határvédelmet

kormányinfó;

2025-09-11 10:31:00 CEST

A Heti TV-Breuer Press fegyverlobbi támogatásával vádolta meg Ursula von der Leyent, majd alig burkoltan antiszemitizmussal az EU-t, amiért nem támogatják kellőképpen Izraelt. Bóka János elmondta, fontosnak tartja, hogy az EU tartsa fenn az érdemi és konstruktív párbeszédet Izraellel.

A tudománynak nincsen útlevele, nincsen neme, nincsen etnikuma és nincsen politikai színe - idézte Bóka János Ursula von der Leyen korábbi szavait, amely alapján úgy vélekedett, hogy nem szabadna kizárni a kekvák által fenntartott egyetemeket a Horizont Európa programból és az Erasmusból.

Az európai intézmények érdemi támogatást nem adtak a magyar határkerítés felépítéséhez és a határvédelem fenntartásához - mondta a tárcavezető. A napi egymilliós eurós büntetésről szólva azt állította, hogy szerinte azért kell fizetni a bírságot, mert Magyarország fenntartja a határvédelmet. Mások ehhez szerinte inkább támogatást kapnak.