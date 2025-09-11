A bankszektor el tudja viselni a kamatstop okozta kárt

kormányinfó;

2025-09-11 10:58:00 CEST

A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely a kamatstopról azt mondta, a bankok azon az oldalon vannak, amely elszenvedi a kárt, így minden jogi fórumon próbálnak tiltakozni. A bankszektor Magyarországon nyereséges, ezt a bankszektor el tudja viselni - jegyezte meg. Az újságíró közölte, a Tisza Párt politikusai „olykor tagadják, hogy adóemelésre készülnek”, amire válaszul a miniszter úgy vélte, láthatóan káosz van a Tisza Pártban, pedig a közéleti vitáknak van értelme, a Tisza Párt szemlélete antidemokratikus, az ilyen szemlélet vezetett államcsődközeli helyzethez. Gulyás szerint a magyar sajtó egy része küldetésének tekinti a Tisza Párt segítését. Hozzátette, az, hogy egy kérdezni akaró riportert lökdössenek és a sajtónak ehhez ne legyen egy szava sem nem elfogadható.