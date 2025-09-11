Gulyás Gergely semmi gond Orbán Viktor magánrepülőgépes utazásával

kormányinfó;

2025-09-11 11:48:00 CEST

Az Orbán-kormány elítéli a Lengyelország elleni orosz dróntámadást - erősítette meg Gulyás Gergely az RTL-nek. A kormány ugyanakkor nem küldene katonákat Lengyelország védelmére, bár hangsúlyozta, hogy NATO-szövetséges országról van szó, ezért a kérdés "akadémikus", ha a helyzet olyan, akkor nyilván a kötelezettség az fennáll, de jelenleg erről nincs szó.

A miniszterelnök többször szigorúbb mércét érvényesít saját magával szemben, de van egy parlamenti állásfoglalás, amely szerint ha egy szövetségtől - jelen esetben az MLSZ-től - a kormányfő meghívást kap, akkor azon részt vehet - mondta Gulyás Gergely. Adatokkal a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda tud szolgálni a költségekről - közölte, mire az RTL jelezte, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda nem válaszolt a megkeresésükre. A miniszterelnök a meccsjegyet és az útiköltség megtérítését is elfogadhatja - közölte a tárcavezető, hozzátéve, annak idején nem is volt érdemi vita erről a parlamentben.

A Szőlő utcai javítóintézet ügyéről - vagyis hogy olyan szakember ellen indult eljárás, aki már 2020-ban jelezte, hogy baj van - a miniszter közösnek tartja, hogy helyesnek tartja azt, mivel szerinte már korábban kellett volna jeleznie a gondokat és a Belügyminisztérium szerint ezt nem tette meg. Hivatalos panasz illetve feljelentés nem volt, pedig ez törvényi kötelezettsége lett volna - hangsúlyozta.

A miniszter szerint alapvető morális, etikai és alkalmassági problémák állnak fent, minden rendelkezésre álló adat szerint egy sértődött emberről van szó, aki mulasztásokat követett el.

Az RTL jelezte, hogy a KSH adatai nem támasztják alá a miniszter elméletét, miszerint csökkentek volna az albérletárak az Otthon Start programmal. Gulyás Gergely erre azt mondta, hogy más a helyzet Budapesten és más vidéken. Van ahol csökkent az ár, van, ahol a növekedés dinamikája csökkent - magyarázta.

Arról, hogy Magyarországon 2022 óta háborús veszélyhelyzet van, ennek megfelelően létesítettek-e óvóhelyeket egy esetleges konfliktus esetére, a tárcavezető azt mondta, hogy a Belügyminisztériumnak vannak tervei, a tárca tud tájékoztatást adni. Óvóhelyek vannak - mondta visszakérdezés után