Paks 2: újabb vizsgálat, újabb csúszás, befejezés a végtelenben

2025-09-11 12:44:00 CEST

A Greenpeace az Európai Bíróság mostani döntése után felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza Paks 2 állami támogatásának engedélyét., az Energiaklub szerint az a szélenergia és más megújulók fejlesztésére, a tárolás bővítésére, valamint energiatakarékossági és hatékonysági beruházásokra kellene fókuszálni.

Az Európai Bizottság határozatát megsemmisítő EUB-ítélet nem állapított meg uniós jogsértést Magyarországgal szemben – hangsúlyozta az üggyel kapcsolatos újságírói kérdésekre a kormányinfón Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. A luxemburgi testület azt állapította meg, hogy az Európai Bizottság a korábbi bírósági eljárásban jogszerűnek minősített határozatában nem vizsgálta kellő mélységgel, hogy a Paks 2 esetében alkalmazott közbeszerzések megfeleltek-e az EU szabályainak. A EUB-t nem értékelte a beruházás közbeszerzési szabályait; az EB 2015-ben azokat egy másik eljárásban már jogszerűnek minősítette, de a két ügyet nem kötötték össze. A magyar kormány minden segítséget megad az Európai Bizottságnak egy új, immár az Európai Unió Bírósága által is jogszerűnek tartott határozat meghozatalához – szögezte le a tárcavezető. Mivel a bíróság sem Paks 2 állami támogatását, sem közbeszerzési eljárásait nem minősítette jogellenesnek, Bóka János „elsődleges értelmezése szerint” a munkálatok az eddigieknek megfelelően folytatódhatnak.

Ehhez képest a Greenpeace Magyarország már üdvözölte is, hogy az Európai Unió Bírósága szerint az Európai Bizottság a magyar adófizetők pénzéből állt Paks 2 állami támogatásának jóváhagyásával megsértette az uniós jogot. Az Európai Bizottságnak most újra meg kell vizsgálnia a kivitelezésért felelős orosz Roszatomnak nyújtott állami támogatást. A környezetvédő szervezet szerint így elkerülhetővé válhat Oroszországtól való energiafüggőségünk növekedése, amin leginkább Magyarország energiafüggetlensége nyerhet.

Az Európai Bíróság azért semmisítette meg a bizottsági határozatot, mert abban nem vizsgálták, mennyire felel meg az EU közbeszerzési szabályainak, hogy Paks 2-t közvetlenül, versenyeztetés nélküli odaítélték egy orosz vállalatnak, miközben ez elválaszthatatlanul kapcsolódik az állami támogatás ügyéhez

- írják.

A Greenpeace és az Energiaklub már 2014. júniusában felhívta a figyelmet arra, hogy Paks 2 állami támogatása sokszorosan sérti az európai jogot. Az Energiaklub beadvánnyal fordult az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságához, a Greenpeace pedig levélben hívta fel a Bizottság figyelmét a paksi tervre. Amikor az Európai Bizottság 2017-ben jóváhagyta Paks 2 állami támogatását, úgy tűnt, lezárul a két új atomblokkra kötött magyar-orosz kormányközi megállapodás uniós vizsgálata, ám Ausztria 2018-ban az Európai Unió Törvényszéke előtt megtámadta az Európai Bizottság határozatát. Bár ekkor az Európai Bizottságnak adott igazat, Ausztria fellebbezése nyomán az Európai Bíróság most Ausztria érveit fogadta el.

Azért tiltakozunk több mint tíz éve a Paks 2 ellen, mert az Magyarországot a drága és veszélyes atomenergiához köti – idézik Mátyás Esztert, a Greenpeace Magyarország szakértőjét. Minden támogatásból az energiahatékonyságot kellene növelni és tiszta nap- és szélenergiára kellene átállni – tette hozzá.

A Paks 2 beruházás ellenértékét eredetileg 12,5 milliárd euróra tették. Ugyanakkor csak a kapcsolódó földmunka ára 179 millió euróról 524 millióra ugrott. Az árugrás, a kivitelezés körüli műszaki és pénzügyi viták komoly kérdéseket vetnek fel a beruházás átláthatóságával, a felelős gazdálkodással és a nukleáris biztonsággal kapcsolatban – szögezte le.

A Greenpeace az Európai Bíróság mostani döntése után felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza Paks 2 állami támogatásának engedélyét. A felülvizsgálat segíthet Magyarországnak közelebb kerülni az Európai Bizottságnak az orosz energiafüggőség megszüntetését célzó ütemtervéhez – jegyezte meg a szervezet. Ettől jelen pillanatban elég távol vagyunk, mivel az EU-n belül leginkább Magyarország és Szlovákia függ az orosz energiahordozóktól – emlékeztet a Greenpeace.

Az Európai Unió Bírósága mai döntésével megsemmisítette azt a döntést, amellyel az Európai Bizottság engedélyezte a Paks 2-höz tervezett állami támogatást

– foglalta össze az eseményeket az Energiaklub. A beruházás folytatásához a Bizottságnak új eljárást kell lefolytatnia és a közbeszerzés elmaradásának kérdését is ki kell vizsgálni. Ezzel alapjaiban kérdőjeleződött meg az évtizedes késésben levő, a 2014-es szerződésekben rögzített árhoz képest jelentősen dráguló beruházás jövője, amit az Energiaklub Szakpolitikai Intézet már korábban is megalapozatlan döntésnek tartott.

Az Európai Bizottság 2017-ben jogsértő módon úgy engedélyezte a két tervezett paksi reaktor állami támogatását, hogy nem vizsgálta ki megfelelően a közbeszerzési szabályok betartását, vagyis azt, hogy Magyarország a beruházás orosz fővállalkozóját nyílt pályázat nélkül bízta meg – idézik az Európai Unió Bíróság Nagytanácsának az Ausztria kezdeményezte ügyben hozott másodfokú, jogerős döntését.

Az ügy arról szól, hogy - különösen egy orosz hátterű, közpénzből fedezett beruházás esetében - egy tagállam kormányának üzleti érdekei felülírhatják-e az uniós jogot – véli a szakpolitikai intézet. Az ítélet a tagállami energiaberuházások uniós megfelelőségét is napirendre emeli – teszik hozzá. Az Energiaklub a kezdetek óta rendszeresen figyelmeztetett a közbeszerzés átláthatatlanságára, a gazdasági és energetikai kockázatokra és a megújuló alternatívák háttérbe szorítására.

A ítélet jelentős hatást gyakorol a 11 éve húzódó paksi bővítésre, aminek befejezését eredetileg 2025-re tervezték

– közölte Perger András, a szakpolitikai intézet energiaprogram-vezetője. Újabb vizsgálat, újabb csúszás következik, ami növeli a bizonytalanságokat. Az egyre dráguló Paks 2 végtelenségbe kitolódó megépítése helyett a szélenergia és más megújulók fejlesztésére, a tárolás bővítésére, valamint energiatakarékossági és hatékonysági beruházásokra kellene fókuszálni – szögezte le. Most nem csupán vizsgálat, hanem új, területileg szétterülő és megújuló-alapú energiapolitikai irány is szükséges – rögzítette az Energiaklub.