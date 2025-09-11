A DK azt követeli, hogy az Európai Unió Bíróságának döntése után azonnal állítsák le Paks II. építését

Demokratikus Koalíció;követelés;Paks 2;

2025-09-11 13:20:00 CEST

Az ellenzéki párt szerint orosz atomerőmű helyett megújulóenergia-termelésre van szükség.

Az Európai Unió Bíróságának csütörtöki, jogerős ítéletével az Európai Unió Bírósága megsemmisítette azt a még 2017-ben született európai bizottsági határozatot, amely jóváhagyta a Magyarország által a Paks 2 atomerőműnek nyújtott támogatást. A döntés szerint ugyanis azzal, hogy az Orbán-kormány nyílt pályáztatás nélkül orosz cégeket bízott meg az új atomerőmű építésével, megszegte az uniós közbeszerzési szabályokat.

A Demokratikus Koalíció szerint az uniós bíróság döntése után azonnal le kell állítani Paks II. építését, amely kizárólag a korrupt közbeszerzésen gazdagodó orosz és magyar milliárdosok érdekeit szolgálja. „Csak Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor miniszterelnök üzleti körei járnak jól a méregdrága beruházással. Az elavult orosz nukleáris technológiára fordított ezermilliárdokból inkább a megújuló energiatermelést (szél, nap, geotermikus energia) kellene fejleszteni, valamint meghosszabbítani a Paks I. atomerőmű üzemidejét” – hangzik az ellenzéki párt közleménye.