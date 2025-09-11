A Fico-kormány minisztere arról beszélt, Orbán Viktor veszélyt jelent, ezért kötelező katonai kiképzést kellene bevezetni

Szlovákia;Orbán Viktor;katonai kiképzés;Rudolf Huliak;

2025-09-11 13:41:00 CEST

Azt nem tudni, Rudolf Huliak és párttársai egyeztettek-e a javaslatról a kormánykoalíciós partnerekkel.

– Sok városban történelmi épületeket vásárol fel a magyar állam. Olvasom Orbán üzeneteit, aki olyan Nagy-Magyarországot ábrázoló sálat visel, amelynek része Szlovákia is. És a trianoni határok felülvizsgálatáról szólókat is, mindezek számomra olyan jelzések, amelyekkel foglalkoznunk kellene – jelentette ki a Napunk cikke szerint Szlovákia sportminisztere, Rudolf Huliak.

A lap azt írja, a politikus és párttársai (A Vidék Pártja) kötelező, minimum három hónapos katonai kiképzést javasolnának a 18 év feletti férfiak számára. Huliak a parlament épületében tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján arról beszélt, a kiképzés nem laktanyákban történne, hanem az állandó lakhely közelében, és hozzátette, hogy nyugtalanítja a magyar kérdés. – Remélem, tisztában vannak azzal, milyen a biztonsági helyzet Szlovákiában – jelentette ki Huliak, aki a kérdést meg akarja vitatni politikusokkal, katonákkal és a nyilvánossággal is.

A miniszter svájci típusú hadseregben látja a mintát, és bár elismeri, hogy konszolidáció idején ez költséges művelet lenne, szerinte elkerülhetetlen. Azt egyelőre nem tudni, Huliak és párttársai egyeztettek-e a javaslatról a kormánykoalíciós partnerekkel.