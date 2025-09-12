Mindennapi mérgeink

méreg;egészséges táplálkozás;mesterséges adalékanyag;élelmiszeradalék;

2025-09-12 06:00:00 CEST

A modern élet velejárója, hogy rengeteg kémiai anyaggal érintkezünk anélkül, hogy tudnánk róla. Ezek a vegyületek beépültek a mindennapi használati tárgyainkba, élelmiszereinkbe és a környezetünkbe, és jelentős hatással lehetnek az egészségünkre.

Míg a szervezetünk kiválóan alkalmas a méregtelenítésre, a folyamatos és nagymértékű terhelés tönkreteszi a természetes mechanizmusokat, ami hosszú távon egészségügyi problémákhoz vezethet. Észre se vesszük, hogy akár a felkelésünktől az elindulásunkig mennyi de mennyi olyan vegyszer, adalékanyag, vagy akár méreg épül bele a napi rutinunkba, ami negatív hatással van a szervezetünkre, de rövid távon is nagy károkat okoz akár az egészségünkben, akár a mentális állapotunkban.

Mit teszünk ha felkelünk? Legtöbbünknek a napi kávé rögtön ébredés után az első, egyszerűen kell ahhoz, hogy magunkhoz térjünk. A kávé magas koffeintartalma igazi áldás reggel, de vajon tényleg az? Rohanó világunkban minden azonnal kell csinálnunk, semmire sincs időnk, magunkra sem. Mentálisan tönkrevághatja a napunkat ha nem adunk magunknak egy kis időt a felébredésre, a „betöltődésre”. A nap során szervezetünk egy adenozin nevű vegyületet termel, amely az agyi receptorokat aktivizálja, tehát megvan az ébredéshez bennünk ami kell, a koffein blokkolja ezt, és ad egy plusz löketet, de ez nem tart ki egész napon át, mint az adenozin, állítja Marilyn Cornelis koffein-kutató. Ennek hatására alakul ki bennünk a függőség és szükségünk lesz újabb és újabb koffeinadagra. Ez a koffein ébren tart, meggátolja a test természetes fáradékonyságát és a melatonin termelésbe is beleszól, így kialakulhat álmatlanság, ami mint tudjuk, napjaink egyik népbetegsége.

További reggeli rutinba tartozik a tisztálkodás. A kozmetikai ipar és a háztartási tisztítószerek hatalmas választékot kínálnak, ezek mindennap érintkeznek a bőrünkkel. A samponok, testápolók, sminktermékek és dezodorok számos olyan összetevőt tartalmazhatnak, amelyek felszívódva a bőrön keresztül bejutnak a véráramba. Régen azt gondolták, hogy a különféle kozmetikai termékeket „csupán “ a bőrünkre kenjük, tehát külsőleg nem ártalmas. De mára már bebizonyosodott, hogy minden, de minden anyagot felszív a bőrünk. A reggeli frissítő krémek, a fogkrém, a különféle illatosítók és az izzadásgátlók remek és különlegesen egzotikus illatokkal kínálják magukat. A gyártók tökéletesen tisztában vannak az illatmarketing jelentésével és azzal, hogy az illatok által hogyan hassanak a receptorainkra, így szintén függőséget alakítsanak ki.

Egy átlagos nő reggel tíz óráig 160-180 különféle vegyületet ken magára, férfiak ennek körülbelül a felét. Egy egyszerű arctonik nagyjából 12 féle komponenst tartalmaz és akkor ott van az arckrém, a hajspray, egyebek.

A fő probléma az, hogy az emberi szervezet nincs fölkészülve erre a robbanásszerű fejlődésre amit a XXI. század diktál, tulajdonképpen nincs felkészülve a modern társadalomra. A betegségeink 80-90 százalékát a környezetünk határozza meg, tehát mi okozzuk és tudunk rá hatással lenni. Olyan betegségek jelennek meg fiatalon, amit korábban nem volt jellemző. Már a fiataloknál is előfordul a csontritkulás, a policisztás betegségek, az inzulinrezisztencia, a pajzsmirigy-betegségek. De hogyan lehetséges ez? A WHO idei jelentése szerint a lakosság 40 százaléka valamilyen gasztroenterológia hasi panasztól szenved. Ez a duplája a pár éve mért adatnak. Ez azt jelenti, hogy közel minden második embert érint a probléma, és ha gasztóenterológia, akkor bizony a probléma fő forrása a táplálkozásunkban rejlik. Egyszerűen az emésztőrendszerünk nem bírja megemészteni a rengeteg ultrafeldolgozott élelmiszert.

A hormonrendszer, kimondhatjuk bátran, alapvető motorja az életünknek. Ha ebben zavar van, akkor az kihat a csontjainkra, állóképességünkre, testzsírunkra, hangulatunkra és tulajdonképpen mindenre. Az ultrafeldolgozott élelmiszereknek köszönhetően a homonháztartásunk folyamatos bombázás alatt áll és a bombák gyakran találnak is. Olyan vegyületekkel vagyunk körbevéve, amelyek képesek utánozni az emberi hormonok hatását, ezeket élelmiszerekből és akár kozmetikumokból is be tudjuk vinni. Ezek úgy működnek, hogy kötődnek az ösztrogén-receptorhoz és megváltoztatják a működésüket (ilyen például az alumínium, vagy alumínium-oxid tartalmú kozmetikumok, dezodorok vagy magas faktorszámú napozó krémek és spray-k.). Az európai unió jogalkotása a legvédelmezőbb és legszigorúbb e téren, de így is sok olyan termék kerül itt is piacra melyeknek nem megfelelő a határértéke. Viszont a nagy probléma abban rejlik, hogy sokszor azok a kozmetikumok, amiket magunkra kenünk, bekerülnek a szervezetbe, de nem csak felszívódás által: lenyaljuk a rúzst, a szájfényt. Nos, itt az a baj, hogy ezeket a kozmetikumokat nem tesztelik fogyasztásra és így fogalmunk sincs, hogy mi lehet a hatása. Gyakran találkozunk olyannal, hogy csokoládés masszázs vagy sörfürdő. Ezek mind fogyasztásra nem alkalmas élelmiszerek amiket így próbálják értékesíteni. Néha tartok natúrkozmetikum és szappankészítő workshopokat. Ott is mindig kizárólag fogyasztásra alkalmas, erre tesztelt alapanyagokkal dolgozom és mindig felhívom a résztvevők figyelmét, hogy

olyan nincs, hogy kozmetikai olaj vagy csokoládé, csak olyan van, hogy fogyasztásra alkalmatlan, kemikáliákkal teli alapanyag és azért vagyunk itt, hogy ezt kiküszöböljük.

Évente 3 millió tonna növényvédő szert használunk az egész világon, melyek több évig benne maradnak a földben tovább mérgezve azt. Naponta 7 új vegyületet engedélyeznek világszerte. Az engedélyezésnél úgynevezett izolált hatást néznek, ami annyit jelent, hogy önmagában nézik egy-egy új kémiai anyag hatását, de az úgynevezett koktélhatást már nem. Ez annyit tesz, hogy a különböző anyagok együttes hatására sem a gyártóknak sem pedig nekünk felhasználóknak nincsen rálátásuk. Ilyen koktélhatás leginkább az ösztrogénnel együtt lehet végzetesen káros, mint például az osztrogén-azbeszt.