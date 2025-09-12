Nagy Attila Tibor: Félig-meddig nyert ügye van a Fidesznek, ha sok emberrel képes elhitetni, hogy Magyar Péter adóemelésre készül

Fidesz;Orbán Viktor;Kötcse;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-12 05:45:00 CEST

Szerinte ideje lenne frissíteni a Tisza Párt szoftverét, mivel kezd unalmassá válni a Magyar Péter vezette szervezet. Videóinterjú.

Orbán Viktor nyerte a kötcsei csatát, már ami a beszédeket illeti – jelentette ki a Népszava Törésvonal című műsorában Nagy Attila Tibor.

A politikai elemző szerint a Tisza Párt elnökének egy jelentős horderejű bejelentéssel kellett volna előállnia, ez azonban nem történt meg. A helyszínválasztás jó volt, a sajtó is nagy számban jelen volt az eseményen, itt kellett volna Magyar Péternek egy nagyon jó beszédet mondania, ám elpuskázta ezt a lehetőséget. Felvetette, hogy a párt alelnökének, Forsthoffer Ágnesnek a megválasztásáról semmilyen felvétel nem jelent meg, holott ennek lennének formai követelményei. Ehelyett hirtelen bejelentették, hogy ő lesz a harmadik alelnök, ami furcsa demokratikus működésre utal. Beszéde különösebb újdonságot nem hozott, inkább az volt a lényeg, hogy női politikust mutattak be, szemben a Fidesz kormányának női hiányával. Ugyanakkor Forsthoffer Ágnes és Kármán András belépése, valamint egy korábbi alelnök kinevezése azt jelzi, hogy a munkaadói, vállalkozói befolyás egyre erősebb a Tisza Pártban – vélekedett. Megjegyezte, hogy Gyurcsány Ferenc emlegetése is problémás volt, tekintve, hogy a korábbi miniszterelnök visszavonult a politikától. Ideje lenne frissíteni a Tisza Párt „szoftverét”, mert ez így már kezd unalmas lenni – fogalmazott.

Orbán Viktor kötcsei beszédében a leginkább figyelemreméltó mondat az volt, amikor a kormányfő arról beszélt, hogy semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve. Ezzel kapcsolatban Nagy Attila Tibor szerint ez a mondat szólhatott Mészáros Lőrincnek, a többi NER-es oligarchának, vagy éppen a sajátjainak, hogy rakjanak félre mindent, és dolgozzanak a győzelemért. A Fidesz központilag monitorozza az egyéni képviselők munkáját: követik a Facebook-aktivitást, a választókkal való kapcsolattartást, a helyi jelenlétet és a rendezvényeket. Nemrég választókerületi bontásban is készült felmérés, amely szerint a párt mintegy 64 helyet biztosnak, összesen 80-at pedig nyerhetőnek tart. Vélhetően nekik is szólhatott ez a mondat – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy Orbán Viktor 37 éve van a politikában, ami nem véletlen: a Fidesz folyamatosan alkalmazkodott a változó körülményekhez, beleértve a digitális technológiákat is. Bár jelenleg a Tisza előnyben van az online térben, a kormánypárt igyekszik ledolgozni a hátrányt, ami mutatja az adaptációs képességet. Hét hónappal a választás előtt azonban kérdéses, hogy ez elég lesz-e a győzelemhez, mert a Fidesz komoly versenyhátránya a gazdaság állapota, különösen a magas élelmiszer-infláció.

A politikai elemző veszélyesnek nevezte a Tisza Párt számára, hogy a pártot állítólagos adóemelési terveivel támadja a Fidesz. A személyi jövedelemadó körülbelül 4,7 millió embert érinthet, köztük a 4 millió alkalmazottat és a vállalkozókat is, így rendkívül sok választópolgár számára fontos kérdés. Magyar Péter ezzel szemben jobb beszédekkel, illetve újabb hangfelvételek nyilvánosságra hozatalával fordíthatná meg a helyzetet. „Ha a Fidesz-KDNP és a kormányfő be tudja bizonyítani, el tudja hitetni minél több emberrel, hogy Magyar Péterék adóemelésre készülnek, és ez az adóemelés őket hátrányosan érinti, akkor a Fidesz-KDNP-nek máris félig-meddig nyert ügye van” - fogalmazott.

Nagy Attila Tibor szerint jelenleg kiegyenlítettek az erőviszonyok a Tisza Párt és a Fidesz között. Nem szabad alábecsülni a választási osztogatás hatását, a hatalomnak azonban továbbra is ellensége az infláció. Az árak drágulása vélhetően ad Magyar Péternek egy újabb esélyt, hogy a rosszul sikerült kötcsei beszéd ellenére képes legyen győzni 2026-ban.