Hadházy Ákos: Rekordidő alatt utasította el a rendőrség a hatvanpusztai műemlékrombolás ügyében tett feljelentést

rendőrség;feljelentés;elutasítás;műemlék;Hadházy Ákos;Orbán család;Hatvanpuszta;

2025-09-12 08:35:00 CEST

Három nap elég volt hozzá úgy, hogy az ügyet még át is tették a Fejér Vármegyei Rendőr-kőkapitányságról Bicskére.

Még Hadházy Ákost is meglepte, de a bicskei rendőrség mindössze három nap alatt el is utasította azt a feljelentést, amit a hatvanpusztai műemlékrombolás ügyében tett meg - erről a Facebookon számolt be az ellenzéki országgyűlési képviselő.

A politikus emlékeztetett, hogy a két műemlék istállót a földig rombolták, ez pedig szerinte egy egytől öt évig terjedő börtönnel büntetendő.

„Ez egy faék egyszerűségű ügy, a fotók alapján egyértelmű a teljes elbontás”

- fogalmazott, hozzátéve, ezzel együtt biztos volt abban, hogy el fogják utasítani a feljelentést, csak arra nem számított, hogy még a látszatát sem adják annak, hogy „Magyarországon valódi rendőrség létezne”.

A feljelentést azzal az indoklással utasították el, hogy Orbán Győzőnek volt rá engedélye a kormányhivataltól. Ezt az érvelést a független országgyűlési képviselő hülyeségnek tartja, mivel, mint fogalmazott, a műemlékrombolás akkor is az, ha engedélyt kapott rá, legfeljebb az azt engedélyező hivatalnok is bűnsegéd. A Btk-ban pedig nincs olyan kitétel, hogy hatósági engedélyezés esetén a műemlék megsemmisítése elfogadható - jegyezte meg.

Hadházy Ákos szerint „a határozat teljesen törvénytelen abban a tekintetben, hogy SEMMIT nem mond arról, hogy milyen engedélye volt Orbán papának a rombolásra. Pedig egy feljelentés elutasításában az lenne a minimum, hogy részletesen ismerteti a dokumentumokat, amelyekre hivatkozik.” Hozzátette, az általa megkérdezett szakértők szerint 99 százalék, hogy nem volt papírja a teljes bontásra, ha pedig mégis, úgy az azt aláíró hivatalnok követett el hivatali visszaélést.

A politikus megjegyezte, az elutasító határozat gyorsasága elképesztő, főleg annak fényében, hogy eredetileg nem a bicskei kapitányságra adta be a feljelentést, hanam a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságra még hétfő délután. Onnan szerda délelőtt kapta a határozatot, miszerint átteszik az ügyet Bicskére, csütörtökön pedig meg is érkezett az elutasítás.

Hadházy Ákos közölte azt is, hogy a döntés ellen természetesen panasszal fognak élni, persze illúziói nyilván nincsenek, de azt szeretné, hogy legalább egy kicsit erőltessék meg magukat az indoklással.