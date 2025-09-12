Addig kell ütni a vasat, amíg meleg – mondta Orbán Viktor az Abu-Dzabiban várható tárgyalásáról

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;Kossuth Rádió;

2025-09-12 07:42:00 CEST

„Itt rengeteg pénz van ugyanis” – állapította meg a kormányfő.

Addig kell ütni a vasat, amíg meleg – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában, ezúttal Abu-Dzabiban, ahol ma tárgyalást folytat Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával. Hozzátette, sikerült létrehozni egy különleges kapcsolatot az emírségekkel, és egy nagyon gyors ütemű gazdasági együttműködés bontakozik ki a láthatáron.

„Itt rengeteg pénz van ugyanis”, nagyon aktív befektetéspolitikájuk van – jelentette ki, megjegyezve, Közép-Európában nincsenek jelen, ezért úgy gondolták, megragadják a lehetőséget. Kijelölték azokat az iparágakat, ahol nagy volumenben tudnak majd együttműködni, ennek egy fontos tárgyalási fordulója lesz a mai napon. Energiaszektor, mesterséges intelligencia, digitális infrastruktúra – szavai szerint ezekben az ügyekben vagyunk elől, „jól haladunk”. Hozzáfűzte, csak idén, a megindult stratégiai együttműködés eredményeként a két ország közötti áruforgalom (ami persze alacsony szinten volt) 24 százalékkal tudott nőni, tehát „a dolog biztató”.

Arról, hogy a héten orosz drónok hatoltak be Lengyelország területére a kormányfő azt mondta, a szerdai incidens egy megtestesülése vagy példázata annak, hogy milyen veszélyes körülmények közt élünk nap mint nap, legfeljebb nem tudunk róla.

– Ez történhetett volna tegnap is, meg tegnapelőtt is, meg holnap is, meg Lengyelországban is, meg Magyarországon is. Tehát a háborús fenyegetettség közvetlen. Nem vagyunk benne a háborúban – mondjuk a lengyelek benne vannak nyakig –, mi távolságot tartunk, ez nem a mi háborúnk, mi ebben nem veszünk részt. De szomszédjai vagyunk annak az országnak, ahol a háború zajlik. Ez pedig folyamatos és állandó háborús veszélyt jelent

– mondta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint – ugyan az amerikaiakkal és az oroszokkal is közvetlen kapcsolatban vagyunk – nem tudunk mindent, például nem ültünk ott Donald Trump és Vlagyimir Putyin megbeszélésén. Szerinte „nagy sebességgel mennek előre a dolgok”, csak észben kell tartanunk, hogy az orosz-ukrán háború csak nekünk a legfontosabb ügy, a világnak nem. – A nagyfiúk, akik tárgyalnak, azok nem csak erről tárgyalnak – állapította meg, példaként pedig többek közt azt említette: Oroszország visszaintegrálása vagy sem a nemzetközi rendszerbe. A miniszterelnök úgy véli, a háború, a béke ügyében az előrehaladás lassú, minden más ügyben jól és gyorsan haladnak előre.

A kormányfő kiemelte, a lengyelek a barátaink, történelmi szövetségeseink, a lelkünkhöz is közel állnak, ezért mindenre, ami Lengyelországot sérti, a szuverenitását behorpasztja, arra Magyarországnak az elsők között kell világosan reagálni.

– Az orosz drónok behatolását Lengyelország területére elfogadhatatlannak minősítettük az első pillanatban, és ott vagyunk a lengyelek mellett, 100 százalékban vagyunk velük szolidárisak

– szögezte le.

Orbán Viktor az Európai Bizottság elnökének évértékelő beszédére úgy reagált: három és fél éve viseljük egy háború mindenfajta kedvezőtlen következményeit, miközben nekünk ehhez a háborúhoz nincs semmi közünk.

– De ezek a hölgyek, urak ott nyugaton a grabancunknál fogva bele akarnak bennünket rángatni a háborúba, ellen kell állni

– hangsúlyozta. Majd megjegyezte, nem akar túlozni a történeti analógiákkal, de bennünket már kétszer beletoltak egy olyan háborúba, aminek a következményei iszonyatosak voltak Magyarország számára.

– Ez elfogadhatatlan. Az én két elődömnek nem sikerült ellenállni, én megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog – jelentette ki.

Egy másik kérdésre közölte, ő Ursula von der Leyen távozására nézve a népszerűségi mutatókból semmilyen tapasztalatot vagy következtetést nem vonna le. Megjegyezte, a tényekből viszont igen, szerinte felül kell vizsgálni a zöld átmenetet, az Ukrajna-politikát, a szankciókat, a kereskedelempolitikát és a migrációs politikát, „lényegében minden fontos ügyet”, mert Von der Leyen vezetésével „a szakadék felé tart az Európai Unió”.

Nem az a nehézség – folytatta –, hogy a bizottsági elnököt kedvelik az emberek, vagy nem, hanem van egy politikája, annak van 4-5 pillére, azok rosszak, azokat ki kell cserélni, és ő nem fogja kicserélni.

Kiemelte, most erőszakoltak meg magyar lányokat Szicíliában, ez képtelenség, hogy Európa elvesztette a biztonságát a rossz migrációs politika miatt.

Orbán Viktor ezt követően azt fejtegette: a magyar politikai pártok egy része folyamatosan a külföldiek szolgálatában áll, ennek van egy régi hagyománya, és most Brüsszelből igazgatják őket. – Tehát Magyarországon van Brüsszelnek pártja. Nem így hívják, hanem Tiszának meg DK-nak, de ez a brüsszeliek pártja, a brüsszeli politikai vezetők pártja – fogalmazott. Szerinte ha az emberek őket hatalmazzák fel a kormányzásra, ne lepődjünk meg, ha hirtelen az elhibázott brüsszeli politika megjelenik Budapesten. Ráadásul – folytatta – őket zsarolják is, például mentelmi ügyekkel, nem léteznének, ha Brüsszelből nem pénzelnék őket. A miniszterelnök megjegyezte, az egész mögött a pénz van, a Magyarországon működő energiacégek, kereskedőcégek, bankok nagyobb profitot akarnak, mint amit engednek nekik. Szerinte azért van itt szó az adórendszerről, „azért akarja a Tisza megemelni a Tisza-adó révén a jövedelemadót, megadóztatni az ingatlanokat”, mert el akarja majd engedni a multiknak az adóját.

– Mert Brüsszel ezt fogja követelni. Tőlem is ezt követeli Brüsszel, csak én nem engedem el

– fogalmazott a miniszterelnök. Majd közölte, az egyik „nem is jelentéktelen párt” belevágta a magyarok képébe, hogy „bizonyos dolgokról nem beszélünk”, de majd a választások után mindent lehet.

A nemzeti konzultációval kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta: miután a magyar politikai élet jelentős szereplői megmondták, hogy nem fogják előre megmondani, mire készülnek, jobb előre megkérdezni az embereket.

– Hát ne engedjük, hogy megvezessenek bennünket, előre folytassuk le ezeket a vitákat

– üzente a miniszterelnök, hozzátéve, Magyarországon ma békén kell hagyni az embereket, és mindenki jobban jár, ha alacsony adók vannak.