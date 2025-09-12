A Tisza Párt feljelenti Orbán Viktort a tervezett nemzeti konzultáció miatt

Fidesz;feljelentés;Orbán Viktor;nemzeti konzultáció;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-12 09:30:00 CEST

Mivel újabb közpénzmilliárdokból akarnak pártpolitikai kampányt folytatni.

A Tisza Párt büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor ellen, amiért a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt a tervezett nemzeti konzultációval - erről Magyar Péter beszélt az ATV Híradójának.

A Tisza Párt elnöke a csatornának úgy fogalmazott, „aljas, hazug propagandára” égetnek el több tízmilliárd forintnyi adófizetői pénzt.

A kormány a szerdai ülésen döntött arról, hogy a közteherviselés ügyében indítanak nemzeti konzultációt. Mindezt arra húznák fel, hogy a Tisza Pártot az utóbbi hetekben azzal vádolja a fideszes kommunikációs gépezet, hogy adót akar emelni: ezt az Index egy szerzőmegjelölés nélküli cikkére és egy abban szerepeltetett, aláírás és pecsét nélküli dokumentumra alapozva híresztelik, továbbá Tarr Zoltán Tisza-alelnök néhány kiragadott mondatával dúcolták alá, amikor is az ellenzéki párt etyeki fórumán a progresszív adórendszer bevezetésének lehetőségét vitatták meg.

Az ellenzéki politikus itt mondta, hogy „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, amit a kormánypárt úgy keretezett, hogy a párt el akarja titkolni a terveit. Tarr Zoltán később úgy magyarázta, hogy a mostani közéleti helyzet annyira toxikus, hogy a kényesebb témákról egyszerűen nem lehet beszélni, beszélgetni, ezért azt remélik, hogy a Tisza Párt választási győzelme után lehet majd párbeszédet folytatni akkor is, ha a vélemények nem egyeznek meg az adott témában.

A kormány e témára felhúzott nemzeti konzultációja azonban Magyar Péter szerint bűncselekmény, ezért feljelentést tesznek. „Több tízmilliárd forintból folytatnak aljas, hazug, pártpolitikai propagandát és kampányt, ezért a miniszterelnököt és akinek ehhez köze van, záros határidőn belül fel fogjuk jelenteni, és én nagyon remélem, hogy a nyomozóhatóságok és az igazságszolgáltatás ki fogja vizsgálni” - fogalmazott a Tisza Párt elnöke.