Kisiklott egy vonat Magyarkútnál, egy utas megsérült

A Vácról 7:38-kor Balassagyarmatra indult S750-es vonat (32222) több kocsija – eddig tisztázatlan okból – kisiklott Magyarkút megállóhelynél, a balesetben az elsődleges információk szerint egy utas könnyebb sérülést szenvedett – közölte a MÁV a Facebook-oldalán.
A bejegyzés szerint a baleseti helyszínelés és a műszaki mentés miatt módosul az S750-es vonatok közlekedése, a Vác–Balassagyarmat vonalon utazóknak pénteken hosszabb eljutási idővel kell számolniuk. A MÁV azt írja,
az S750-es vonatok csak Szokolya és Diósjenő, valamint Balassagyarmat között járnak,
pótlóbuszok közlekednek Vác és Berkenye között, Kisvác érintésével, a pótlóbuszok a közút kialakítása miatt nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat és Szokolyát,
Szokolya és Kismaros, illetve Vác között a 350-es, 351-es, 352-es Volán-járatokkal lehet utazni, ezeken elfogadják a vasúti jegyeket is.