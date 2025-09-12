Kisiklott egy vonat Magyarkútnál, egy utas megsérült

MÁV;vonatközlekedés;

2025-09-12 09:40:00 CEST

A Vác–Balassagyarmat vonalon utazóknak hosszabb eljutási időre kell számítaniuk.

A Vácról 7:38-kor Balassagyarmatra indult S750-es vonat (32222) több kocsija – eddig tisztázatlan okból – kisiklott Magyarkút megállóhelynél, a balesetben az elsődleges információk szerint egy utas könnyebb sérülést szenvedett – közölte a MÁV a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint a baleseti helyszínelés és a műszaki mentés miatt módosul az S750-es vonatok közlekedése, a Vác–Balassagyarmat vonalon utazóknak pénteken hosszabb eljutási idővel kell számolniuk. A MÁV azt írja,

az S750-es vonatok csak Szokolya és Diósjenő, valamint Balassagyarmat között járnak,

pótlóbuszok közlekednek Vác és Berkenye között, Kisvác érintésével, a pótlóbuszok a közút kialakítása miatt nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat és Szokolyát,