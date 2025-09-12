Ellenpert indított Tarsoly Csaba felesége, mégsem kell kiköltöznie a volt Quaestor-vezér családjának a budai luxusvillából

felfüggesztés;kilakoltatás;Tarsoly Csaba;Quaestor;

2025-09-12 10:40:00 CEST

A Fővárosi Törvényszék szeptember 11-én felfüggesztette a kilakoltatási pert.

Tarsolyné Rónaszéki Erika pert indított a Tatabányai Törvényszéken azért, hogy a budai Üdülő utcai, több mint kétezer négyzetméteres villában hozzáépítés címén háromszázadnyi tulajdonrészt jegyezzenek be neki, miután a bíróság kötelezi a mostani ingatlantulajdonost, ennek – úgymond – a tűrésére. Ez a per elegendő volt ahhoz, hogy szeptember 11-én a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokon eljáró bíróság felfüggessze azt a pert, amit a villa jelenlegi tulajdonosa kezdeményezett Tarsolyné és egyes családtagjai kilakoltatásáért, és amit idén tavasszal első fokon meg is nyert – tudta meg a hvg.hu.

A portál kiemeli, bár a Tarsoly-családnak már érvényes lakcímkártyája sincs a villához, ezzel a jogi trükkel egyelőre mégis ott maradhat. A családfő már nem ott lakik, egy második kerületi társasház földszinti lakását jelölte meg a büntetőperében, mint olyat, amit a bíróság döntése alapján nem hagyhat el. A harmincezer egykori Quaestor-befektető megkárosítása miatt folyó büntetőügyben Tarsoly felesége is vádlott volt, ám őt első fokon felmentették.

Az Üdülő utcai villa korábban a Quaestor-birodalom egyik tagjáé, a Twins Szálloda és Vendéglátóipari Kft.-é volt, de valójában Tarsoly Csaba és a családja használta a saját céljaira. Jóval a Quaestor 2015 tavaszi összeomlása és a vezetővel szemben indult büntetőeljárás megindulása után, 2016 nyarán Tarsolyné bebiztosította magukat: ő és a Twins szerződést kötött az ingatlan korlátlan idejű szívességi használatáról, eszerint Tarsolyné, s vele a család bizonyos tagjai ingyenesen használhatják a kezdetben bűnügyi zár alá vett villát, annyi kötelezettségük volt csupán, hogy fizessék a rezsit és megfelelően karbantartsák.

A portál felidézi,

a Twins felszámolása 2020-ban indult el, és az első felszámoló 2022 nyarán indoklás nélkül felmondta a szívességi lakáshasználati szerződést, valamint felszólította a Tarsoly-családot, hogy költözzön ki. Tette ezt azért, hogy a hitelezők érdekében eladhassa az ingatlant, aminek az értékét egyes piaci szakértők akkor egymilliárd forint körülire tették.

Tarsolyné már akkor is vitatta, hogy jogszerűen ki lehetne őket tenni, és maradtak.

közben a jogszabályok módosítása nyomán a Twins ügye az állami felszámolóhoz került át, a villát pedig felszabadították a bűnügyi zár alól.

az új felszámoló 2023 tavaszán szintén megkísérelte kiebrudalni a Tarsoly-csapatot az ingatlanból, megint csak sikertelenül.

végül, többszöri nekifutásra talált rá vevőt mindössze 540 millió forintért az árbevétel nélküli, nyergesújfalui Akadémia Invest Kft. „személyében”, amely a most felfüggesztett pert elindította a család kiköltöztetéséért.

közben a Twins felszámolása lezárult, tavaly év végén megszüntették.

Gimesi Sándor, az Akadémia Invest résztulajdonos-ügyvezetője közölte, nem tud arról, hogy a Tarsoly-család bármit hozzáépített volna a villához, márpedig

Tarsolyné ennek ürügyén követeli a háromszázadnyi, 28,5 négyzetméteres tulajdonrész bejegyzését.

Ebből nem következik, hogy jogosan használhatja az egészet, a tulajdoni hányad esetleges bejegyzése nem vetíti előre, hogy a bíróság végül nem a kilakoltatásukról dönt, legalábbis a villa egyéb területeiről. Csakhogy Tarsolyné olyannyira nem tartja magát jogcím nélküli lakáshasználónak, hogy – olvasható a tatabányai peranyagban – szerinte kiköltözés esetén egy meg nem határozott értékű csereingatlan járna neki a villa jelenlegi gazdájától.

Tarsolyné a majdnem tízéves ingyenes villahasználaton túl pénzt is akar: a tatabányai per irataiból kiderül, hogy

52,4 millió forintra tartja azokat a felújításokat, amelyeket állítása szerint 2008-tól elvégezett. Szerinte az új tulajdonos – aki még nem is látta a saját villáját belülről – ezzel „jogalap nélkül gazdagodott”, ezért kamatostul követeli vissza ezt a pénzt.

Kérdés – jegyzi meg a hvg.hu –, hogyan bizonyítja majd az állításait, hiszen ha a Tarsoly-család valóban karbantartotta a villát, az egyrészt a szerződés szerinti kötelessége volt – az ingyenes lakhatás fejében –, másrészt azzal nem az Akadémia Invest, hanem még a Quaestor-csoport, a Twins vagyonát növelte.

Pénzt az Akadémia Invest is követel, tavaly áprilistól – amikortól tulajdonosok lettek – havi bruttó kétmillió forintot lakáshasználati díj gyanánt.

Ám amíg a pereskedés folyik közöttük, egy fillérre sem számíthat.