Trump minisztere megüzente Orbánéknak, hogy ideje leválni az orosz energiáról

energia;Oroszország;Egyesült Államok;

2025-09-12 12:21:00 CEST

Szijjártó Péter szerint korábban nem volt ilyen üzenet, ám mostanra kiderült: ez Washington hivatalos álláspontja.

Az Egyesült Államok energiaügyi minisztere felszólította azokat az európai uniós tagállamokat, amelyek továbbra is vásárolnak orosz fosszilis energiahordozókat, hogy hagyjanak fel ezzel a gyakorlattal, mivel ez akadályozza a közösség Moszkvától való energiafüggésének felszámolását – írja a Politico.

A lap beszámolója szerint Chris Wright egy pénteki, brüsszeli rendezvényen kijelentette: az érintett országoknak inkább az Egyesült Államoktól kellene beszerezniük a szükséges energiahordozókat, ami Európa számára is kedvezőbb lenne. Határozott igennel felelt arra a kérdésre, hogy szavai azt jelentik-e, hogy Szlovákiának és Magyarországnak fel kellene hagynia az orosz energiabeszerzéssel. Hangsúlyozta: az Egyesült Államok, Donald Trump és az Európai Unió közös célja az orosz–ukrán háború lezárása, ezért arra törekszenek, hogy az orosz gáz teljesen kiszoruljon az európai piacról. Mint mondta, minél inkább sikerül csökkenteni Oroszország háborús bevételeit, annál kedvezőbb lesz a helyzet minden érintett számára.

Az amerikai miniszter arra is felszólította az európai országokat, hogy keressenek alternatívát az orosz nukleáris technológiával szemben, és inkább amerikai vagy uniós fejlesztéseket részesítsenek előnyben az energetikai beruházásoknál.

Korábban Donald Trump is azt szorgalmazta, hogy Európának fel kell hagynia az orosz olaj vásárlásával, mert ezzel az Ukrajna elleni háborút finanszírozza. Erre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: a sajtóban terjedő hírekkel ellentétben Donald Trump nem küldött üzenetet Magyarországnak az orosz kőolajvásárlások ügyében, és ehhez hasonló nyilatkozat sem hangzott el.