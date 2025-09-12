Elkezdődött Oroszország és Belarusz közös hadgyakorlata a lengyel határ közelében

Oroszország;Fehéroroszország;hadgyakorlat;

2025-09-12 12:33:00 CEST

A bejelentett cél a parancsnoki állomány és a vezérkarok képességeinek javítása, valamint a regionális és koalíciós csapatok együttműködési és harctéri kiképzési szintjének emelése „a béke megőrzése, az érdekek védelme és a biztonság biztosítása érdekében”.

Megkezdődött Oroszország és Fehéroroszország Zapad-2025 (Nyugat-2025) kódnevű közös stratégiai hadgyakorlata – közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A katonai manőverek a két ország gyakorlóterein, valamint a Balti-tenger és a Barents-tenger vizein zajlanak.

A közleményben az áll,

„a tervek szerint elgyakorolják a fegyvernemközi, regionális és koalíciós csapatok (erők) irányítását az (orosz-fehérorosz) Szövetségi Állam elleni agresszió lokalizálása esetén, valamint különböző közös fellépési lehetőségeket a fenyegetések semlegesítésére és a helyzet stabilizálására a határain”.

A védelmi minisztérium szerint

a hadgyakorlat első szakasza a haderőcsoportok és katonai egységek irányításának kidolgozására, valamint az együttműködés és a feladatok végrehajtásához szükséges mindenféle biztosítás megszervezésére összpontosít a Szövetségi Állam elleni agresszió visszaszorítása keretében.

míg a második szakaszban a fő feladat a csapatok és erők irányítása lesz a Szövetségi Állam területi integritásának helyreállítása, az ellenség megsemmisítése során, egyebek között a baráti államok koalíciós csapatainak részvételével.

A moszkvai katonai tárca közölte, hogy a hadgyakorlatra meghívták a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB), a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tagjai, valamint más partnerországok katonai vezetésének operatív csoportjait és katonai kontingenseit.

A Zapad-2025 hadgyakorlat az orosz és a fehérorosz fegyveres erők közös kiképzésének utolsó idei szakasza. Bejelentett célja a parancsnoki állomány és a vezérkarok képességeinek javítása, valamint a regionális és koalíciós csapatok együttműködési és harctéri kiképzési szintjének emelése „a béke megőrzése, az érdekek védelme és a biztonság biztosítása érdekében”.

Donald Tusk lengyel kormányfő még kedden közölte, hogy Lengyelország lezárja a belarusz határt, a döntést pedig azzal indokolta, hogy pénteken kezdődik „az agresszív jellegű Zapad 25 hadgyakorlat”, amelynek helyszíne a lengyel határhoz közeli térség, és amelynek része a Suwalki-folyosó elfoglalásának szimulációja is.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön közölte, „ez előre beütemezett hadgyakorlat. Nem irányul senki ellen. A katonai együttműködés folytatásáról és a két stratégiai szövetséges közötti együttműködés gyakorlásáról van szó”. Hozzátette, a Kremlnek nincs új bejelenteni valója a csütörtöki lengyelországi drónincidensről, az orosz védelmi minisztérium nyilatkozatához „nincs mit hozzátenni”.