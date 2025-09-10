Összesen tizenkilenc drón repült be a lengyel légtérbe, Oroszország azt állítja, nem tervezte lengyelországi célpontok megtámadását

Oroszország;Lengyelország;NATO;légtérsértés;orosz drónok;

2025-09-10 15:55:00 CEST

Mindazonáltal készen állnak arra, hogy konzultációkat folytassanak a lengyel védelmi minisztériummal az ügyben.

Lengyelország kérésére konzultációkat tartottak az Észak-atlanti szerződés 4. cikke alapján – jelentette be Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő, miután kedd éjjel és szerda hajnalban több drón berepült Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és NATO vadászgépek a drónok egy részét lelőtték, a szövetség azóta folyamatosan egyeztet Varsóval a kialakult helyzetről.

Krzysztof Gawkowski lengyel kormányfőhelyettes, digitalizációs miniszter eközben tudatta, riasztást hirdettek a lengyel kibertérért felelős intézményekben, a kritikus infrastruktúra jelenleg biztonságos. Megjegyezte, Oroszország és Fehéroroszország egy, a légtéri incidenssel kapcsolatban Lengyelországot célzó dezinformációs kampányt folytat.

Az orosz védelmi minisztérium eközben közölte, drónjaik jelentős támadást hajtottak végre katonai létesítmények ellen Nyugat-Ukrajnában, de nem tervezték lengyelországi célpontok megtámadását. A tárca megjegyezte, hogy az orosz drónok, amelyek „állítólag átlépték a lengyel határt”, legfeljebb 700 kilométeres hatótávolsággal rendelkeztek.

„Mindazonáltal készen állunk arra, hogy konzultációkat folytassunk a lengyel védelmi minisztériummal ebben az ügyben”

– tette hozzá a tárca.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban kérdésre azt állította, hogy a Kreml nem kapott semmilyen kapcsolatfelvételi kérelmet Lengyelországtól, és elutasította az Európai Unió és a NATO vádjait, miszerint Oroszország provokációt hajtott végre. „Ebben az esetben nem szeretnénk semmilyen módon kommentálni az ügyet. Ez nem a mi felelősségünk, ez a védelmi minisztérium előjoga” – jelentette ki.

A Reuters nyugati tisztviselők közlése alapján azt írja, a légtérsértést követő éjszakai műveletben lengyel F-16-os vadászgépek, holland F-35-ösök, olasz AWACS felderítő repülőgépek és légi utántöltő gépek vettek részt. Eddig nyolc drón és egy ismeretlen eredetű rakéta törmelékeit találták meg, a becsapódási helyek azonosítása továbbra is folyamatban van. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter köszönetet mondott holland kollégájának a holland pilóták hozzáállásáért az orosz drónok semlegesítése során.

Jaroslaw Wolski katonai szakértő térképet tett közzé az X-en azokról a területekről, ahol a drónok törmelékeit megtalálták:

A Nexta nevű hírcsatorna eközben arról számol be, hogy

szakértők szerint Oroszország nyár óta készül támadásokra Lengyelország ellen,

és már júliusban megtalálták lengyel és litván mobilszolgáltatók SIM-kártyáit lelőtt drónokban.

A lengyel hadsereg azt közölte, Oroszország drónjai az Ukrajna területe elleni támadás eredményeként sértették meg az ország légterét, és a behatoló objektumok „valódi fenyegetést jelentettek” a lengyel állampolgárok biztonságára. Az első légtérsértést kedden 23:30 körül észlelték, míg az utolsót szerda reggel, 6:30-kor rögzítették. Pontosan 19 ilyen esetet regisztráltak, de ezek nem végleges számok – tudatta Donald Tusk miniszterelnök.

A lengyel kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy a drónok többsége nem Ukrajna, hanem Belarusz felől érkezett. A minszki vezetés nevében ezt Pavel Muravjeka védelmi miniszterhelyettes cáfolta a tárca Telegram-oldalán, mondván, az incidens a véletlen műve, az orosz drónok „eltévedtek”, maga Belarusz is lelőtt néhányat közülük. Lengyelország a történtek miatt a NATO 4. cikkelye szerinti eljárás elindítását kérte. Ez teszi lehetővé, hogy egy tagállam az Észak-atlanti Tanács – a NATO első számú politikai döntéshozó testülete – elé vigyen egy ügyet. Ezt követően konzultációkat tartanak annak megállapítására, hogy egy tagország területi integritása, politikai függetlensége vagy biztonsága veszélybe került-e.