Komjáthi Imre: Ha valami olyasmi látszana, hogy egy elemi Tisza-cunami mindent elsöpör, akkor újragondolunk mindent

Elég megnézni, az elmúlt években, évtizedekben ki, mit mondott, aztán mi lett belőle – vélekedett Komjáthi Imre arról, hogy Magyar Péter többször kijelentette, nem kér az óellenzékből. Szerinte a tiszás kommentelők ugyanolyan gyűlöletbeszédet nyomnak, mint a fideszesek, választási megállapodásra pedig készen állnak, de magukat nem fogják feladni. Ő jövőre elindul Borsod 4-es számú választókerületében. Interjú.

Egyedi döntés volt, hogy ön megméreti magát egy borsodi választókerületben jövőre vagy a többi szocialista képviselő is hamarosan bejelenti indulását?

Mind a 106 egyéni választókerületben állítunk jelöltet, így természetesen a jelenleg mandátummal rendelkezők is elindulnak. Hiszen a kormányváltást olyan jelöltek csatasorba állításával lehet biztosítani, akik már bizonyították, le tudják győzni a fideszes vagy kereszténydemokrata riválist. Természetesen, ha egy adott körzetben úgy látszik, akad esélyesebb jelölt valamelyik másik párt részéről, akkor hajlandóak vagyunk tárgyalni a visszalépésről.

Mit tudnak kínálni? A közvélemény-kutatások meglehetősen mélyen mérik az MSZP-t, jelen állás szerint semmi esélyük bejutni a parlamentbe.

Ezek listás mérések. Az egyéni körzetekről addig nem lehet valós kép, amíg nem tudni, kik az ottani jelöltek. Januárra szerintem ebből a szempontból tisztul a kép, s akkor lehet számolgatni, egyeztetni. A DK-val például elképzelhető valamilyen egyezség, hol nem indulunk egymás ellen. És tervezünk addigra saját méréseket, ezek is befolyásolják majd a döntésünket. Sőt, ha a Tiszában lesz hajlandóság, egy előválasztást is el tudok képzelni.

A kutatók az egyéni körzeteket is monitorozzák, ahogyan több párt is. Ezek alapján általános vélemény, hogy jellemzően a még meg nem nevezett tiszás jelölt a legesélyesebb a kormánypárti indulóval szemben.

Nem hinném, hogy az emberek egy „üres lap” alapján döntenének. Majd kiderül, hogy inkább kit támogatnak: egy tapasztalt, már elégszer puskaport szagolt politikust, vagy egy ismeretlen, tapasztalatlan jelöltet. Az biztos, olyasvalakit kell majd, aki győzni tud.

Ezzel kampányolt az ellenzék 2018-ban és 2022-ben is. Az eredmény ismert.

Legutóbb, amikor Márki-Zay Péter legyőzte Dobrev Klárát az előválasztáson, a DK tulajdonképpen kiszállt a kampányból és hiteltelenné vált az egész összefogás. Most olyan együttműködés kell, ami kormányváltást hoz. Ehhez persze tárgyalni kell, majd megegyezni.

A Tisza mindenhol indít saját jelöltet.

Nekem a fórumaimon sokan azt mondják, nem szívesen szavaznak rájuk, mert nem képviselnek baloldali értékeket. Az sem segít, hogy a tiszás kommentelők ugyanolyan gyűlöletbeszédet nyomnak, mint a fideszesek, ami nem jó jel: csöbörből vödörbe… Mert nemcsak a tolvajokat kell elzavarni, de a gyűlöletbeszédet is meg kell szüntetni. Ott a friss példa az Egyesült Államokból, hogy ez hová vezet.

Akár egyoldalúan is? Például a korábban már győztes fővárosi jelöltek is?

Először, gondolom, a DK-val fognak egyeztetni.

Ha Dobrev Klára tartja, amit korábban mondott a nyitottságról és a tárgyalási hajlandóságról, vélhetően igen. Hajlandóak vagyunk megállapodni, de magunkat nem fogjuk feladni.

A Tisza számára is visszalépnek, ha úgy adódik?

Ha a kormányváltást segíti.

Akár egyoldalúan is? Például a korábban már győztes fővárosi jelöltek is?

Van egy alkupozíciónk. Ám megismétlem: ismeretlen jelöltek kapcsán nincs és nem is lehet miről tárgyalni.

A kutatások szerint a közhangulat afelé mutat, hogy a nagy többség ugyanarra voksol majd egyéniben, mint listán. Ez nem az MSZP-t erősíti.

Szerintem viszont fontos lesz a jelölt személye. Jelenleg van 20 olyan jelöltünk, akik, ha ellenzéki oldalról egyedül indulnának, vernék a kormánypárti riválist.

Közülük hányat léptetnének vissza?

Tárgyalnánk róla. Az például egyfajta alku, ha azt mondják, engedjünk el tízet, de a másik tíz biztos maradhat.

És ha mind a húszat levetetnék a tábláról?

Ha valami olyasmi látszana, hogy egy elemi Tisza-cunami mindent elsöpör, akkor újragondolunk mindent.

A 106-ból hány helyet engednének el?

Maximum az országos listaállítási határig.

Azaz 71-en biztosan maradnak. Más kérdés, mennyi lesz köztük az esélyes jelölt, hiszen jelen állás szerint a listában nem bízhatnak.

Most ezt mérik, de tegyük hozzá, nincs az az elemző, aki megmondja, mi lesz jövő tavasszal. Csak annyi biztos, alkalmazkodni fogunk az aktuális állapothoz. Viszont azt meg kell értenie az embereknek, nemcsak az alapján kell majd választani, mi legyen a választáson, hanem azt is figyelembe kell venni, mi lesz a másnapján. Stabilitás kell, nem káosz és ebben nagy lesz Magyar Péter felelőssége. Mi hajlandóak vagyunk segíteni.

Ő viszont számtalanszor kijelentette már: nem kér az óellenzékből.

Óóó, a politikában az ilyen mondatok azért nem kőbe vésettek. Elég megnézni, az elmúlt években, évtizedekben ki mit mondott, aztán mi lett belőle.