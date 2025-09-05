Závecz: A Tisza 33, a Fidesz 28 százalékon áll a választókorú népesség körében

Fidesz;felmérés;Fidesz-KDNP;közvélemény-kutatás;pártpreferenciák;Závecz Research;Tisza Párt;

2025-09-05 14:21:00 CEST

A felmérés szerint biztos szavazó pártválasztóknál viszont már 10 százalék a különbség a Tisza javára. Magyar Péter pártjának 2,6, a kormánypártnak 2,2 millió szavazója van jelenleg.

Megőrizte előnyét a Fidesszel szemben a Tisza Párt: a nyári hónapokban Magyar Péter pártjának 32-ről 33 százalékra, a kormánypártoknak pedig 26-ról 28 százalékra emelkedett a támogatottsága a választókorú népesség körében – derül ki a Závecz Research legfrissebb közvélemény-kutatásából, ismertette a Telex.

A felmérést 2025. augusztus 29-szeptember 3. között végezték, 1000 fős, reprezentatív mintán, telefonos megkérdezéssel. Az eredmények szerint a Tisza Pártnak jelenleg kétmillió hatszázezer fős, a kormánypártnak kétmillió kétszázezer fős tábora van jelenleg.

Párt nélkülinek a válaszadók 22 százalék vallotta magát. A Mi Hazánknak 5, a DK-nak és a Kétfarkú Kutyapártnak 4-4 százalékos a támogatottsága a teljes választóközönségen belül, míg a Momentum és az MSZP 1-1 százalékon áll. A részvételüket biztosra ígérők és egyben pártot választók között még nagyobb a Tisza Párt előnye, azonban növekedés nem volt a június végi felméréshez képest:

ebben a csoportban Magyar Péter pártja 46, a Fidesz-KDNP pedig 36 százalékon áll, utóbbi támogatottsága 1 százalékponttal nőtt.

A felmérésből az is kiderül, hogy a Tisza párt előnye kifejezetten nagy 40 év alattiak, a diplomások, valamint a budapestiek és a megyeszékhelyeken élők között. Nem ennyire fölényesen, de egyértelmű a Tisza Párt vezető pozíciója a szakmunkásképzőt végzettek, az érettségizettek csoportjaiban, továbbá a férfiak körében. Ugyanakkor a Fidesz jelentősen megelőzi a Tisza Pártot az alapfokú végzettséggel rendelkezők csoportjában és a falvakban – írja a lap.