21 Kutatóközpont: Magyar Péter még mindig a legnépszerűbb politikus, Orbán Viktor csak a harmadik

A felmérés szerint a Tisza Párt elnökét a válaszadók 39 százaléka látná szívesen fontos politikai szerepben, a kormányfő esetében ez az arány csak 30 százalék. Április óta Karácsony Gergely főpolgármester kedveltsége nőtt meg a leginkább, míg Sulyok Tamás vélhetően a legnépszerűtlenebb köztársasági elnök lett a rendszerváltás óta. 

Magyar Péter vezeti a politikusok népszerűségi listáját, és a miniszterelnöki preferenciát tekintve is népszerűbb, mint Orbán Viktor – derül ki a 21 Kutatóközpont augusztus végi felméréséből, amelynek eredményeit a 24.hu ismertette

A közvélemény-kutató reprezentatív felmérésben 15 vezető politikus kedveltségét és ismertségét vizsgálta. Az adatokat 2025. augusztus 27. és 31. között vették fel, összesen 1000 fő megkérdezésével, a minta reprezentatív a teljes lakosságra nézve. Az erőviszonyok nem változtak érdemben a legutóbbi, azonos módszerrel készült áprilisi méréshez képest: változatlanul Magyar Péter a legnépszerűbb, a válaszadók 39 százaléka látná szívesen fontos politikai szerepben a Tisza Párt elnökét – írja a lap. 

Áprilishoz képest augusztusban már nem 4, hanem 6 százalékkal többen preferálják Magyar Pétert miniszterelnökként (36 százalék), szemben Orbán Viktorral (30 százalék).

Érdekesség, hogy a felmérés szerint Hadházy Ákos továbbra is kedveltebb politikus, mint Orbán Viktor. A független országgyűlési képviselő a legutóbbi kutatás óta 2 százalékpontot erősödött – immár 34 százalékkal áll a második helyen –, míg a kormányfő népszerűsége egy százalékpontot gyengült, jelenleg 30 százalékos. 

Április óta Karácsony Gergely tudott a legtöbbet erősödni: 26-ról 30 százalékra nőtt a népszerűsége, amiben szerepet játszhatott a főpolgármester Budapest Pride melletti kiállása.

A Tisza Párt politikusainak ismertsége viszont még mindig inkább alacsonynak tekinthető. Tarr Zoltánról a megkérdezettek 51, Bódis Krisztináról 59 százaléka állította, hogy ismeri. Magyar Péteren kívül egyedül Ruszin-Szendi Romulusz tartozik az ismertebb tiszás politikusok közé, a volt vezérkari főnök a hatodik helyen áll a népszerűségi rangsorban. A vizsgált politikusok közül a DK-t vezető Dobrev Klára áll az utolsó helyen, 10 százalékos kedveltséggel ő a legnépszerűtlenebb. 

Sulyok Tamás köztársasági elnök azonban az áprilisi méréshez képest további 3 százalékpontot gyengült: mindössze 13 százalék kedveli, amivel a lista utolsó előtti helyére került. Ennyire népszerűtlen és kevéssé ismert államfője a rendszerváltás után valószínűleg nem volt még Magyarországnak.

A 21 Kutatóközpont szerdán publikálta pártpreferencia-kutatását is, amelyről a Népszava is beszámolt. A felmérés szerint a Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben, de a biztos szavazó, pártot választani tudók között Magyar Péter pártja 26 százalékkal vezet.

