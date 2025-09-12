Harry herceg váratlanul Ukrajnába ment, hogy a háborús sebesülteket támogassa

Ukrajna;sebesültek;látogatás;jótékonykodás;Harry herceg;

2025-09-12 15:47:00 CEST

Előzőleg a sussexi herceg a jótékonysági szervezetén keresztül félmillió dollárt ajánlott fel sebesült ukrajnai és gázai gyerekeket támogató projektekre.

Harry herceg váratlan látogatást tett Kijevben: a BBC szerint a sussexi herceg a Superhumans nevű szervezet meghívására érkezett az ukrán fővárosba, amely a háború okozta, maradandó sérüléseket szenvedett ukránokat támogatja.

A brit herceg péntek reggel vonattal érkezett Kijevbe, elmondása szerint mindent meg akar tenni azért, hogy elősegíthesse a sérültek felépülését. Úgy tudni, Harrynek sűrű programja lesz, de részleteket erről nem közöltek. A Guardian szerint egyebek között terveket fog felvázolni a sebesültek rehabilitációjának elősegítésére.

A Vlagyimir Putyin által 2022. február 24-én elindított invázió kezdete óta több tízezer ukrán katonának és civilnek kellett amputálni valamelyik végtagját. A számok ugyanakkor változóak, mivel Ukrajna nem közöl pontos statisztikákat a katonai áldozatokról.

„Nem tudjuk megállítani a háborút, de amit tehetünk, az az, hogy mindent megteszünk a helyreállítási folyamat elősegítése érdekében” - nyilatkozta Harry herceg a Guardiannek, hozzátéve, továbbra is lehet enyhíteni azt, amin a háborútól szenvedő emberek keresztülmennek.

A BBC felidézi, hogy a sussexi herceg pénteki látogatására azután került sor, hogy Archewell nevű jótékonysági alapítványa szerdán bejelentette, félmillió dollárt (ez átszámítva mintegy 167 millió forint) adományozott sebesült ukrajnai és gázai gyerekeket támogató projektekre. Mint írták, a támogatásokat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) orvosi evakuálásának segítésére, valamint a fiatalok számára készült protézisek fejlesztésének finanszírozására fogják felhasználni.

Harry herceg előzőleg Londonban az édesapjával, III. Károly királlyal találkozott, amely a királyi családdal való konfliktusa miatt az első személyes találkozójuk volt 2024 februárja óta.