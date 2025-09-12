Az MNB-vezetők ismét közpénzből adakoznak

Folyamatosan "oltják a tüzet" a jegybankban, miután a közvélemény felháborodott a 200 milliárd forintos alapítványtevésen, valamint a 20 milliárd forintot közelítő ingatlanvásárláson. A vélekedések szerint a közpénzek ilyen célú felhasználására nincs jogosítványa a Magyar Nemzeti Banknak, Matolcsy György jegybankelnök szerint viszont igen. A vita egyelőre eldöntetlen, sem a kormány, sem a tulajdonosi jogokat gyakorló nemzetgazdasági miniszter nem szólalt meg ez ügyben.