Előzőleg a sussexi herceg a jótékonysági szervezetén keresztül félmillió dollárt ajánlott fel sebesült ukrajnai és gázai gyerekeket támogató projektekre.
Naponta 5-6 millió italcsomagolást váltanak vissza, és a jótékonykodásra is figyelmet fordítanak.
A bíróság szerint azonban ez maga a pőre valóság, így neki kell a perköltséget is megfizetnie.
A jelek szerint a felcsúti dollármilliárdos nem hisz a kormányzati kommunikációnak, miszerint megmarad a rezsicsökkentés.
Egyre gyűlnek az ötletek, milyen célokat lehet támogatni.
Az utóbbi időben országszerte megszaporodtak a piros fémszívek, szinte minden nagyobb településen állítottak fel tárolókat. Vajon mennyi pénzt lehet összegyűjteni? Megéri így jótékonykodni?
Az elsőfokon börtönre ítélt zenész a családi vagyon eladásával jótékonykodik.
Orbán Viktor KDNP-s helyettese 37 millió forint értékű adományt vitt a vadásztársadalom nevében, mint mondta, hazafias kötelességből.
A nemes gesztusról még az exelnök felesége és fia sem tudott.
Alapítványt hozott létre a szegedi taxis, Berinszki Zoltán, akit az Év emberének választott meg a Délmagyarország.
A CSR fontos értékrendet képvisel a magyar nők számára, de a fogalom pontos jelentése sokak számára még ismeretlen. Az AVON és az NRC piackutató friss jelentése szerint a 18-59 év közötti magyar nők számára a CSR alatt három alaptevékenységet értenek: a jótékonykodást, egyfajta vállalati garanciát a tisztességes üzletvitelre és az értékesített termékek minőségére, illetve mecénási tevékenységet.
Az itthon legnépszerűbb internetes tinisorozat szereplői karácsonykor afrikai gyerekeknek gyűjtenek ajándékot.
Segélycsomagokat adott át rászorulóknak egy Beregszász környéki magyar községben, és a kárpátaljai helyzetről tájékozódott Munkácson csütörtökön Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, aki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) jószolgálati nagyköveteként kétnapos látogatást tett Nyugat-Ukrajnában.
Angyalváró ünnepséget rendeztek Böjte Csaba árváinak a parajdi sóbányában Herczegh Anita részvételével. Áder János államfő felesége szaloncukrot ajándékozott a gyerekeknek. Bájos és meleg a mosoly a "first lady" arcán, de az ember mégis érzékel valami disszonanciát.
Folyamatosan "oltják a tüzet" a jegybankban, miután a közvélemény felháborodott a 200 milliárd forintos alapítványtevésen, valamint a 20 milliárd forintot közelítő ingatlanvásárláson. A vélekedések szerint a közpénzek ilyen célú felhasználására nincs jogosítványa a Magyar Nemzeti Banknak, Matolcsy György jegybankelnök szerint viszont igen. A vita egyelőre eldöntetlen, sem a kormány, sem a tulajdonosi jogokat gyakorló nemzetgazdasági miniszter nem szólalt meg ez ügyben.