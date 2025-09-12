Donald Trump: Elkapták Charlie Krik feltételezett gyilkosát

Egyesült Államok;Donald Trump;Charlie Kirk;

2025-09-12 14:34:00 CEST

Egyelőre nem állnak rendelkezésre bővebb információk sem az elkövetőről, sem indítékáról.

Cikkünk frissül!

Nagy valószínűséggel elfogták a hatóságok Charlie Kirk gyilkosát – jelentette be a Fox News-nak adott nyilatkozatában az Egyesült Államok elnöke.

„Gyakorlatilag teljes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy ő az” – fogalmazott. Megjegyezte, hogy egy, a rendőrséggel együttműködő lelkész volt az, aki átadta a feltételezett elkövetőt a hatóságoknak. „Valaki, aki nagyon közel állt hozzá, felismerte, és azt mondta: hm, ez ő” – írta az elnök.

Az ismert jobboldali véleményvezért szeptember 10-én a Utah Valley University kampuszán gyilkolták meg, amikor éppen a színpadon vitázott közönségével. Egyetlen lövés dördült el, amely a nyakán találta el. Charlie Kirk a kórházba szállítását követően életét vesztette. Az indíték továbbra sem ismert.