Trump: Egyre jobban fogy a türelmem Putyinnal szemben

2025-09-12 16:39:00 CEST

Szerinte a későbbiekben „nagyon kemény” lépésekre lehet szükség.

Donald Trump pénteken arról beszélt, hogy egyre fogy a türelme Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben, ugyanakkor nem ment el odáig, hogy új szankciókkal fenyegetőzzön – írja a Reuters.

Az Egyesült Államok elnöke kijelentette, hogy türelme „nagyon gyorsan fogy”. Hozzátette: korábban jó kapcsolatot ápolt Putyinnal, de csalódott amiatt, hogy az orosz vezető mindeddig nem vetett véget a háborúnak.

Trump szerint ezért „nagyon kemény lépésekre” lehet szükség. Ezek az orosz bankok és az olaj elleni szankciók mellett vámintézkedéseket is magukban foglalhatnak, amelyekben az európai országoknak is szerepet kell vállalniuk. Elmondta, hogy több intézkedést már meghozott, példaként India esetét említve, amely – Oroszország egyik legnagyobb olajfelvásárlójaként – 50 százalékos vámot fizet az Egyesült Államokba irányuló exportjára.

„Ez nem könnyű döntés, komoly ügy, és feszültséget okoz Indiával” – fogalmazott Trump, hozzátéve: a háború és az energiaválság elsősorban Európa problémája, nem az Egyesült Államoké.