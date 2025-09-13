A kegyelmi botránynál is nagyobb ügy készülődik

A gyanút csak erősíti, hogy a hatalom első reflexként próbálja elhallgattatni Kuslits Gábort, ahogyan az is, hogy az intézményvezető éveken át veszélyérzet nélkül mozgott a nyilvánosságban, állami kitüntetést is kapott 2024-ben - hangzott el a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? friss adásában.
Varga Dóra és Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes, Papp Zsolt gazdasági szakújságíró és Batka Zoltán műsorvezető arról is beszélgetett, képes lehet-e a Fidesz egy méretes hazugsággal megfordítani a választást, a Lengyelország elleni orosz légtérsértés után pedig hogyan bosszulja meg magát, hogy Orbán Viktor energetikailag kiszolgáltatott helyzetbe hozta Magyarországot az oroszokkal szemben, miközben az orosz energiahordozókról való leválást szorgalmazó Donald Trumpnak próbál udvarolni.