gyermekvédelem;Fidesz-kampány;magyar külpolitika;Szőlő utca;Podcast;Tisza Párt;

2025-09-13 05:45:00 CEST

A kegyelmi botránynál is nagyobb ügy készülődik

Belső vizsgálat helyett azonnal feljelentették Kuslits Gábort, a fideszes propagandasajtó pedig karaktergyilkossági kísérletbe kezdett, miután a gyermekvédelmi szakember arról beszélt: két magas rangú politikusnak is szervezhetett fiúkat és lányokat a Szőlő utcai javítóintézet emberkereskedelem gyanújával letartóztatott igazgatója. Podcast.