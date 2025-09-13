Oroszország;földrengés;Kamcsatka;

Képünk illusztráció.

Ismét nagyerejű földrengés rázta meg Kamcsatkát

Egyelőre nem érkezett jelentés károkról. 

Újabb földrengést regisztráltak Oroszország keleti vidékén, a Kamcsatka-félsziget közelében szombaton – számolt be róla a Reuters.

A Német Földtudományi Kutatóközpont tájékoztatása szerint a földmozgás ereje 7,1-es magnitúdójú volt, és körülbelül tíz kilométeres mélységben történt. Az Egyesült Államok Földtani Intézete ezzel szemben magasabb értéket, 7,4-es erősséget mért mintegy negyven kilométer mélyen.

A Csendes-óceáni Szökőárjelző Központ közlése szerint a rengés nyomán akár cunami is kialakulhat. Japánban, amely a Kamcsatka-félszigettől délnyugatra fekszik, eddig nem adtak ki riasztást.

Július végén a térség egyik legerősebb regisztrált földrengését mérték, amely a Richter-skála szerinti 8,8-as magnitúdót ért el. Az esemény következtében több épület megrongálódott, halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Többen könnyebb sérüléseket szenvedtek, orvosi segítséget csak néhányan vettek igénybe.

