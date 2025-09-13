Toroczkai László: Hét hónap múlva végre mi is beleszólhatunk majd Magyarország irányításába, rendet teszünk mindenütt

bűnözés;tüntetés;drog;Szolnok;közbiztonság;Toroczkai László;Mi Hazánk Mozgalom;

2025-09-13 18:30:00 CEST

A szélsőjobboldali párt és a hozzájuk köthető militáns szervezetek Szolnokon tartottak tüntetést és vonulást a városban tapasztalt bűnözési hullám ellen, és burkoltan vagy nyíltan, de a cigányságot jelölték meg felelősként. A Betyársereg vezetője kemény rasszista beszédet tartott, az ember alatti lét egy formájának nevezte a a cigány jogvédelmet.

Hét hónap múlva végre mi is beleszólhatunk majd Magyarország irányításába, sőt, mi irányíthatjuk az országot, ha százezernyi, milliónyi állampolgár áll mögénk, és akkor rendet teszünk mindenütt – jelentette ki Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke és frakcióvezetője Szolnokon. A városba szombat délutánra a szélsőjobboldali párt és ahogy a politikus jellemezte „civil szervezetek” tüntetést, úgynevezett erődemonstrációt szerveztek, ami azt jelentette, hogy a beszédek után végigvonult a városon egy jellemzően feketébe öltözött, az egyik felszólaló szerint ezres létszámúra becsült tömeg. Megjelent a Betyársereg, a Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) és a Bűnvadászok nevű szerveződés.

Minden erőmet össze kellett szednem, hogy ne rúgjuk be azt az ajtót. – fogalmazott Toroczkai László. Szerinte a tüntetés mutatja, hogy van még „magyar erő” az országban, bár úgy vélekedett, hogy ma is az SZDSZ liberalizmusa irányítja az országot, és a Tisza Párttól sem látnak szándékot a rendcsinálásra. Toroczkai László azt állítja, a bűnözőket végleg ki kell vonni a forgalomból, akár halálbüntetéssel, amiről ő szívesen vitatkozna az EU-val is. Ezen felül megoldásként a szibériai bérrabtartást, a fegyvertartást emlegette, és azt, hogy aki nem dolgozik, az a jövőben nem kap enni.

A tüntetés műsorvezetője Novák előd országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk egyik alelnöke a párt miniszterelnök-jelöltjeként mutatta be Toroczkai Lászlót, aki szerint ők a világ legjobban cenzúrázott pártja, a tüntetés részleges közvetítésével szerinte ki is tilthatják őket a Facebookról. Mint mondta, védtelen az ország, emiatt pedig. Pintér Sándor belügyminisztert és Orbán Viktor miniszterelnököt bírálta. Miután Novák Előd bejátszott egy orbáni nyilatkozatot 2010-ből, amely szerint két hét alatt rendet tesznek, a pártelnök rámutatott: nekik kellene megoldaniuk a közbiztonsági problémát, nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Ehhez képest kifogásolta, hogy az illetékes kormányhivatalnál nem vették át a petíciójukat, az ajtókat bezárták előttük.

A Mi Hazánk részleges közvetítéséből kihagyták Tyirityán Zsoltot, a Betyársereg vezetőjét, aki a Magyar Hang tudósítása szerint azt mondta, hogy a cigány jogvédelem az ember alatti lét egy formája. – A cigányok jelentős része körében divatos a magyargyűlölet, amit a roma jogvédők nem hajlandók elismerni – mondta, majd amerikai mintára arról beszélt, hogy a tüntetésen megjelentek egy „Nemzeti Gárdát” alkotnak és „felszabadították Szolnokot”. Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk „cigányügyi kabinetjének” elnöke az embereket rettegésben tartó családokról, a szolnoki bűncselekményekről, Bartal András, a Bűnvadászok és a MÖM vezetője az élősködők visszatartásáról beszélt. Apáti István országgyűlési képviselő a súlyos hazai droghelyzet megoldásaként azt említette, hogy a városi, vármegyei önkormányzati képviselőknél szúrópróbaszerű drogtesztet rendelte el, és aki lebukik, az elveszti a mandátumát.