Nemcsak a magyar rap egyik legfontosabb előadója, annak egyik fokmérője is már Sisi

rapper;Sisi;

2025-09-15 10:46:00 CEST

Bár lehet még ő sem tud róla: akkor sem, ha első önálló koncertjét adta hétvégén a Budapest Parkban.

Vannak azok az idegesítően tehetséges furakodók koncerteken, akik még egy zavarba ejtően családiasan összetömörödött csapat ember között is gond nélkül megtalálják az utat egészen a színpad első pár soráig. Péntek este is kisebb vonatba tömörülve haladt stabilan előre egy társaság a Budapest Parkban, csak egy pillanatra zökkentek ki a sikeres műveletből, mikor a koncert ritka pillanatainak egyikén, egy pár másodperces szünetet kihasználva Sisi megköszönte a közönségnek, hogy női előadóként itt lehet. A társaság arcára fagyott kérdő tekintet pedig nem csoda: furcsán hangzik ez olyasvalaki szájából, akinek javában zajlik már a nevével jelzett koncert az ország egyik olyan szórakozóhelyén, amely a magyar előadók egyik Szent Grálja. A majdnem tizenkétezres befogadóképességű Parkban egy önálló koncert ugyanis kétségtelenül fordulópontot jelent bárki karrierjében és ehhez még csak teltházat sem kell csinálni - de hát itt már bő egy órával kezdés előtt szorongva álltak sorba a rohamosan fogyó pólókért a rajongók, majd később csalódottan mondhattak le cserébe a legjobb helyekről, mert a tömegtől esélytelen volt nemhogy a színpad közvetlen közelébe, de még a vele szemben jó pár méterrel távolabb felállított hangmérnöki sátorhoz is odaférkőzni.

Sisi negyedik “Házibuliflessének” ajánlója szerint régi álma válik valóra azzal, hogy önálló színpadot kaphat a Parkban, amelyre akárhogy is nézzük, a jelenleg legnépszerűbb magyar előadókhoz hasonlóan piszkosul gyorsan került sor.

Sisi 2022-ben tűnt fel a Kikeltető tehetségkutatón Yalla című számával, mutatkozott be az old school és new school hip hop, trap és drum and bass különböző műfajaiban, forgatott magának videoklipet - aztán alig pár hónapra rá már profi stábbal is lehetősége volt erre - adott ki egy kis- és egy nagylemezt, kapta az ívet a műfaji keveredésért, énekelt erről a Rappelj jobban! című számában, kísérletezett tovább többek között a Manifestoban.

Habár az évek alatt interjúkban, kritikákban rendre előkerült, hogy Sisi azért tehetséges, mert nőként tud érvényesülni a férfiak uralta hip hop terepén, mostanra nyilvánvaló, hogy mindig is fogalmazhatott volna a közvélemény ennél jóval egyszerűbben: Sisi azért tud érvényesülni, mert tehetséges. Természetesen jó érzékkel hív meg stílusához passzoló előadókat a férfi kollégák közül egy-egy kollaboráció erejéig, ami pénteken a közönség hangerején is hallatszott, mikor többek között Lil Frakk és a bemelegítő fellépőként is színpadot kapó Mikee Mykanic a maguk közös száma erejéig színpadra léptek, de korántsem jelentett akkora csalódást, mikor a milliós hallgatottságú B*szok rátok című számnál Krúbi távollétében egy rajongót húzott fel a színpadra, ugorjon be a rapper helyett.

Infó Sisi-koncert IV. Házibulifless: Univerzális balhé szeptember 12. Budapest Park

Sisi két éve még a Sziget egyik kisebb színpadának délutáni idő sávjában, pár száz ember előtt dobált be show elemként egy fél cipőt, meg valami felfújható strand játékot és rappelt a közönség soraiban. Két fellépés között pedig mellesleg TikTokon beszélt arról, mennyivel többet kellene dolgoznia ahhoz, hogy az albérlet dekoratív, de cserébe sokat fogyasztó hősugárzója egész nap mehessen.

De hát teljesen mindegy, hogy azóta rég túl van teltházas koncerteken, egy nagylemezen, egy Artisjus-díjon, New York-i fellépésen, annyi változott csak, hogy egy ekkora tömegnek már egy egész zsáknyi ruhával kell készülni és a biztonsági őrök segítségére is szükség van, hogy az első sorokba be tudjon furakodni. Sisi valahogy képes rá, hogy az old school rapre jellemző, közönséggel való bensőséges közvetlenséget ötvözze a drum and bass műfaj - a Park táncterének deszkáira meglehetősen veszélyes - dübörgő ütemeivel. “Túl nagy a szívem” - énekli Anya mondd meg című számában. Talán a tehetségen kívül ez a titka hozzá.