Publicus: A Tisza 9 százalékponttal vezet a Fidesz előtt, ma négypárti parlament alakulna a DK-val és a Mi Hazánkkal

2025-09-15 05:55:00 CEST

Kilenc százalékkal vezet a Tisza Párt a biztos szavazó pártválasztók körében a Fidesz előtt – derült ki a Publicus Intézet lapunknak készített kutatásából. A jövő tavaszi választások várható kimenetele kapcsán szorosabb eredményeket mértek a kutatók. Beszédes, hogy minél nagyobb egy település, az ott élők annál inkább hisznek a tavaszi kormányváltásban.

Az összes megkérdezett 62 százaléka elégedetlen az országban zajló folyamatokkal, 32 százalék a Tisza Pártra szavazna, míg 26 százaléknyian a Fidesz-KDNP-re adnák a voksukat – derült ki a Publicus Intézet lapunk számára készült, friss, szeptember 8-12. között készült, ezer fős, reprezentatív felméréséből.

A Publicus Intézet szerint a mostani állás szerint négypárti parlament alakulna, ugyanis a DK és a Mi Hazánk is át tudná lépni a parlamenti küszöböt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt viszont, ha minimálisan is, de alatta maradna.

A biztos szavazók között 37-31-re, a biztos szavazó pártválasztók között pedig 46-37-re vezet a Tisza a kormánypártok előtt, előbbi kategóriában a DK 6, a Mi Hazánk 5, a Kutyapárt 3, utóbbiban Dobrev Kláráék 7, a szélsőjobboldali formáció 6, az MKKP pedig 4 százalékon áll. A felmérés szerint az MSZP, a Jobbik, a Párbeszéd és az LMP támogatottsága mérhetetlen.

Az összes megkérdezett csaknem fele örülne, ha jövő tavasszal megbukna a kormány, csak harmaduk ragaszkodik a NER folytatásához. Cseppet sem meglepetés, hogy a kormánypárti szimpatizánsok 98 százaléka a jelenlegi rezsim maradásának örülne, míg a tiszások ugyanilyen arányban váltanának kormányt. A majdani választások szempontjából beszédes adat, hogy a többi párt fanatikusai közül csak minden 14. vélte úgy, hogy jobb lenne a folytonosság, viszont 90 százalékuk szintén elzavarná a jelenlegi hatalmat, s noha a bizonytalanok közel fele nem foglalt állás, a közülük válaszolóknál is hét százalékkal vezetnek a kormányváltást örömmel szorgalmazók.

Persze más a vágy, s más a realitás: a jövő tavaszi választások várható kimenetele kapcsán jóval szorosabb eredményeket mértek a kutatók. Az összes megkérdezett 40 százaléka szerint várható kormányváltás, 37 százalék viszont a NER újabb diadalában hisz. A Fidesz-KDNP-sek nagy része magabiztos, 87 százalékuk gondolta úgy, marad minden a régiben, s csak minden 33. kormányszimpatizáns pesszimista a voksolás majdani végeredménye kapcsán. A Tisza Pártot támogatók 85 százaléka vár „narancsos buktát”, viszont minden 12. tiszás szerint nem sikerül majd leváltani Orbán Viktorékat. A többi párt szimpatizánsai közül 41 százalék a kormány maradásában, 51 százalék pedig a bukásában hisz.

A bizonytalanoknál teljesen kiegyenlített a helyzet: ugyanannyian gondolják, hogy folytatódik a NER, mint amennyien új, ellenzéki kormányt várnak.

Beszédes, hogy minél nagyobb egy település, az ott élők annál inkább hisznek a tavaszi kormányváltásban: Budapesten 55 százalék hiszi, hogy 16 esztendő után Orbánék ismét ellenzékbe szorulnak, s csak fele ennyien, hogy sorozatban ötödször is diadalmaskodik a jelenlegi hatalom. Hasonlóan ellenzéki győzelmet vár a többség a megyeszékhelyeken, illetve a városokban, igaz, jóval kisebb arányban – 42-33, illetve 40-37 –, ellenben a falvakban láthatóan sokkal nagyobb és magabiztosabb a Fidesz-KDNP tábora. A kisebb településeken 44 százalék biztos a rezsim újrázásában, s csak tízből hárman hiszik, hogy bukhat a kormány.

Hasonló számok

A Publicus mérései hasonló képet mutatnak, mint más közvélemény-kutatók napokban megjelent eredményei. Múlt csütörtökön az Idea Intézet ismertette legfrissebb kutatását, e szerint a biztos pártválasztók 48 százaléka szavazna a Tiszára, amelynek így 9 százalékos az előnye a Fidesz-KDNP előtt, az összes választónál pedig 35-29-re vezet a legnagyobb ellenzéki formáció a kormánypártokkal szemben – az Idea mérései alapján Magyar Péter pártjának jelenleg félmillióval több szavazója van, mint a Fidesz-KDNP-nek –, s a két nagy párt mellett a DK is éppen megugraná az öt százalékos parlementi küszöböt.

A Medián múlt szerdán napvilágot látott – a HVG megrendelésére készített – mérései alapján ugyan a kormányváltást akarók aránya 62 százalékról 60-ra mérséklődött, s a teljes népességen belül három százalékkal gyengült a Tisza Párt, ám még így is 37-30-ra vezet a Fidesz-KDNP előtt, a választani tudó biztos szavazóknál pedig 51 százalékon áll Magyar Péter formációja, 13 százalékkal verve a kormánypártokat.

Egy hete a Závecz Research a teljes népességben 33-28-as Tisza-vezetést, a biztos szavazó pártválasztóknál pedig 10 százalékos – 46-36 – tiszás előnyt mért Magyar Péter pártjának 2,6 millió, a kormánypártoknak ennél 400 ezerrel kevesebb szavazót tulajdonítva. A felmérés szerint az összes voksolónál a Mi Hazánk 5, a DK és a Kétfarkú Kutyapárt 4-4 százalékos támogatottsággal rendelkezik. A Závecz kutatása ráadásul megerősítette, a Tisza előnye kifejezetten nagy a 40 év alattiak, a diplomások, valamint a budapestiek és a megyeszékhelyeken élők között, emellett egyértelműen vezet a szakmunkásképzőt végzettek, az érettségizettek csoportjaiban, továbbá a férfiak körében. Ugyanakkor a Fidesz előnye jelentős a maximum 8 általánossal rendelkezők között és a falvakban.

Múlt héten tette közzé legfrissebb méréseit a 21 Kutatóközpont is: a Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben, míg a pártot választani tudók között 48-38-ra vezet a Tisza. Az adatokból az is kiderült, a többi párt közül jelenleg a Mi Hazánknak van a legjobb esélye bekerülni a parlamentbe, ugyanis a pártot választani tudók között 7, a biztos szavazó pártválasztók között 5 százalékon áll, ezzel szemben a DK mindkét kategóriában 2 százalékra gyengült.