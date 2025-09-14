Vádemelésre vár Charlie Kirk gyilkosa, a nyomozás egyik szála a transznemű szobatársig vezet

gyilkosság;Egyesült Államok;megemlékezés;Charlie Kirk;

2025-09-14 19:18:00 CEST

Szeptember 21-én az arizonai Glendale-ben nagyszabású megemlékezést tartanak a 31 évesen merénylet áldozatává váló trumpista politikai influenszer tiszteletére. Ezen várhatóan az amerikai elnök is részt vesz.

A gyilkossággal gyanúsított férfi, Tyler Robinson transznemű szobatársára fókuszál a konzervatív trumpista influenszer, Charlie Kirk meggyilkolása után indított nyomozás egyik szála – írja az Axios. Az amerikai portál hat forrásra hivatkozva számol be erről, hozzáfűzve, a nyomozók szerint a merénylet indítékában kulcsszerepet játszhattak Charlie Kirk elítélő nézetei a különféle nemi identitásokról. Mind a hat forrás egybehangzóan állítja, hogy Tyler Robinsonnak viszonya volt a szobatársával, egy családi vitában pedig azt mondta, gyűlöletkeltőnek tartja Charlie Kirk nézeteit. Mivel a szobatárs rendkívül együttműködő, a nyomozók titokban is akarták tartani a létezését: az egyik forrás szerint magát a szobatársat is sokkolta Charlie Kirk meggyilkolásának a híre, önként rendelkezésre bocsátotta Tyler Robinsonnal folytatott üzenetváltásait. Az egyik ilyen Discordon – egy, a játékosok körében népszerű chat- és streamingplatformon – küldött üzenetben a gyilkossággal gyanúsított Tyler Robinson arról írt, hogy elővesz egy fegyvert egy rejtekhelyről, majd a merénylet után törölközőbe csavarva egy bokorban hagyja. A leírás teljesen megegyezett azzal a fegyverrel – egy Mauser M18 .30-06 típusú ismétlő vadászkarabéllyal–, amelyet a hatóságok a merénylet helyszíne közelében, egy erdővel borított területen meg is találtak a Utah állambeli Oremben.

Mint ismert, a 31 éves Charlie Kirköt, a Turning Point USA nevű diákszervezet társalapítóját és elnökét, a Donald Trump vezette mozgalom, a Make America Great Again egyik vezéralakját négy napja, 2025. szeptember 10-én a Utah állambeli Oremben lőtték le, miközben éppen fellépett a 15 állomásos egyetemi turnéja, az „American Comeback Tour” első állomásán, a Utah Valley University campusán. A 31 éves férfira egyetlen lövést adtak le a távolból, egy épület tetejéről, amint éppen a tömeges lövöldözésekről beszélt a háromezer fős közönség előtt. A találat a nyakán érte. Azonnal kórházba vitték, de az életét nem tudták megmenteni.

Feltételezett gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, a Dixie Technical College kereskedelmi főiskola harmadéves hallgatóját 33 órán át tartó hajtóvadászat után vették őrizetbe csütörtök este. Szivárgó információk szerint azután tartóztatták le, hogy a hozzátartozói és a család egyik ismerőse adta fel a hatóságoknak, miután „bevallotta vagy célzott arra”, hogy ő követte el a gyilkosságot – közölte pénteken Utah kormányzója, Spencer Cox egy sajtótájékoztatón. Végül a szülei otthonában került rendőrkézre, 420 kilométerre a merénylet helyszínétől, de még péntek este tartottak egy házkutatást az Arizona állam határánál fekvő saját lakásában is. A sajtótájékoztatón Spencer Cox kormányzó azt is elmondta, hogy a vádemelésre várhatóan a jövő héten elején kerül sor. Tyler Robinsont addig az Utah megyei fogházban tartják, ahol különleges megfigyelés alatt áll, hogy megállapítsák, jelent-e veszélyt magára vagy másokra. Spencer Cox vasárnap a USA Today szerint azt mondta, Tyler Robinson nem működik együtt a nyomozást vezető FBI-jal, a családja és a baráti köre azonban nagyon készséges.

A helyszínen talált töltényhüvelyekre különféle, egymáshoz nem illő üzeneteket karcoltak. Ezek között akadt teljesen értelmetlen odavetés, a „Mi ez?” kérdés, beszólás – „Ha ezt olvasod, meleg vagy, LMAO” –, de politikai üzenet is: „Hé, fasiszta, ezt kapd el!”. Ezek a feliratok inkább egy online trollkultúra hangulatát tükrözik, mintsem koherens világképet, a szakértők szerint zavarodott elmeállapotra utalnak. (Az tévedésnek bizonyult, amit a The Wall Street Journal szellőztetett meg, vagyis hogy Tyler Robinson az egyik töltényhüvely LMBTQI+-párti üzenetet karcolt – a szerk.)

A merénylet feltételezett elkövetőjének elfogását Donald Trump amerikai elnök tett bejelentést amerikai keleti part idő szerint pénteken reggel. Az amerikai elnök kifejtette, hogy gyors bírósági eljárást szeretne látni, és megerősítette, hogy ezért a bűncselekményért halálos ítéletet látna indokoltnak, ami jogi értelemben lehetséges, mert Utah államban még hatályban van van ez a büntetési forma.

Donald Trump, „gyalázatosnak” nevezte a merényletet, szombaton az NBC Newsnak előtt habozás nélkül a politikai ellenfeleit tette felelőssé a merényletért. – Szeretném, ha a nemzet gyógyulna, de egy radikális baloldali őrültekkel van dolgunk, akik sosem játszanak a fair play szerint” – mondta az amerikai elnök, aki karcolásokkal úszott meg egy merényletkísérletet még az újraválasztása előtt 2024. július 13-án a Pennsylvania állambeli Butlerben. Bejelentette azt is, hogy a legmagasabb polgári kitüntetést, posztumusz elnöki szabadságérmet ad Charlie Kirknek, akire aktivistaként, íróként és podcast-műsorvezetőként már csak a több millió TikTok-követője miatt is kulcsjelentőségű szerep hárult abban, hogy a jelenlegi elnök meg tudja szólítani a fiatal amerikai választókat is.

Mindeközben Charlie Kirk 36 éves özvegye, Erika Kirk szombaton először szólalt meg férje halála óta. A Turning Point USA központjából élőben bejelentkezve azt ígérte, hogy férje örökségét ő fogja továbbvinni, és figyelmeztette a „gonosztevőket”, akik szerinte felelősek férje haláláért. Nyilvánosság elé állt a Turning Point USA is, mégpedig azzal, hogy szeptember 21-én nagyszabású megemlékezést tart a 60 ezer férőheles arénában, az arizonai Glendale-ben fekvő State Farm Stadiumban. A gyászszertartáson eseményen várhatóan jelen lesz Donald Trump, J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is. Utóbbi így emlékezett Kirkre: „Csodáltam mindazt, amit az egyetemeken mondott és tett – hatalmas befolyással volt a fiatalokra.” Arizona eleve szimbolikus helyszín volt Charlie Kirk életében: ezen a helyen élt feleségével és két gyermekével halála előtt, itt működik a Turning Point USA központja is.

Bár az Egyesült Államok még csak most ocsúdik a sokból, az uszító hangok mellett már csitítóakat is hallani: republikánus politikusként Spencer Cox is egységre szólított fel, emlékeztetve, hogy demokrata politikusok – például Gabrielle Giffords – is állt már az erőszak célkeresztjében. Charlie Kirk meggyilkolása széles körű felháborodást váltott ki: demokraták és republikánusok egyaránt elítélték a politikai indíttatású erőszakot, és több külföldi kormány is hasonlóképpen reagált.

Reflektálni van mire, az Egyesült Államok az elmúlt években a politikai erőszak új hullámát éli. A Capitolium 2021. január 6-i ostroma óta a Reuters több mint 300 politikai indíttatású erőszakcselekményt dokumentált, amely demokrata vagy republikánus politikust ért. Az elmúlt időszakban demokraták is áldozatul estek: 2025 áprilisában például Pennsylvania kormányzójának otthonát gyújtották fel, miközben a családja bent volt. Júniusban pedig egy minnesotai fegyveres, aki rendőrnek adta ki magát, meggyilkolta Melissa Hortman demokrata állami törvényhozót és férjét, valamint meglőtte John Hoffman demokrata szenátort és feleségét.

A merénylet után Charlie Kirk szövetségesei elérni, hogy bárki, aki bagatellizálja vagy kigúnyolja az influenszer halálát, elveszítse az állását. A Reuters eddig 15 ilyen esetet dokumentált.