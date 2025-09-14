Újra izgalmas kurzusokat kínál a Bibó István Szabadegyetem

kurzus;szabadegyetem;ősz;Bibó István;2025;

2025-09-14 19:40:00 CEST

Négy izgalmas közéleti, politikai és társadalmi kurzussal indul a CEU Bibó István Szabadegyetem 2025. őszi szemesztere, amelyek bárki számára elérhetőek végzettségtől függetlenül. Boncasztalra kerülnek a balatoni infrastrukturális beruházásokat övező dilemmák, a választások apropóján az orbáni rendszer leváltásának lehetőségei és veszélyei, a szegénység sokszínű magyar arca és a gyerekvállalási, gyereknevelési dilemmák az állami beavatkozások függvényében.

Szeptember végén Szijártó Zsolt professzor hiánypótló előadássorozata járja körül a Balaton-problémát. Az elmúlt időszakban a régióval kapcsolatos hírektől harsog a média: az egykori kempingek helyén gombamód szaporodó, tájidegen apartmantházakról, a települések zártkerti részeinek beépítéséről, a politikai elit látványos térfoglalásairól, a partmenti sáv fokozatos körbekerítéséről. Felbukkannak azonban pozitív hírek is a minőségi szolgáltatóipar fokozatos térnyeréséről, a saját érdekeiket eredményesen képviselő civil megmozdulásokról, sikeres gazdálkodókról, elégedett életmódváltókról. Az előadássorozat meghívott vendégei különböző tudományágak képviselői és aktív szereplői a helyi gazdasági, társadalmi és politikai életnek.

Kezdés: szeptember 24.

Jelentkezés: https://biboszabadegyetem.org/kurzus/kie-a-balaton/

Van-e kitörési lehetőség a szegénységből? Mi a mobilitás ára? Hogyan termelődik újra generációról generációra a szegénység? Milyen megélhetési stratégiákra ösztönöz, és hogy függ mindez össze a munkaerőpiaci részvétellel? Pótolhatják-e a civilek az állam szerepét, ha az elfelejtkezik a szegényekről? A többi között ezeket a témákat elemzi Vidra Zsuzsanna (ELTE PPK, ELTE TK Szociológiai Intézet) és Virág Tünde (ELTE KRTK Regionális Kutatások Központja, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék) a meghívott vendégek segítségével.

Kezdés: október 6.

Jelentkezés: https://biboszabadegyetem.org/kurzus/miert-kell-beszelnunk-a-szegenysegrol/

A közelgő parlamenti választáshoz kapcsolódóan aktuális témát vet fel Majtényi Balázs, az ELTE Emberi Jogok és Politika Tanszékének vezetője és Andrew Ryder, az ELTE Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének igazgatója. Beszélgetéssorozatukban azt vizsgálják, miként épülhet fel a jövő demokratikus és igazságos Magyarországa. Kiindulópontjuk, hogy Magyarország Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt nagy nemzetközi figyelmet kapott, az orbáni autoriter populizmusa példaként szolgált több külföldi vezető politikus, például Donald Trump számára is, miközben Magyarországot a jogállamiság megsértése miatt már egy ideje bírálja az EU. Az előadássorozat elemzi a jelenlegi helyzetet, és alternatív jövőképeket vázol fel, amelyek egy nyitottabb és inkluzívabb Magyarországot mutatnak. De vajon készen áll-e és hajlandó-e Magyarország az ilyen átalakulásra?

„Ha tizenhat év Orbán-kormányzás után váltás következik be, az újjáépítés különösen nehéz lesz, hiszen az ellenzéknek kevés kormányzati tapasztalata van, és sokak szerint Orbán olyan „mély államot” hozott létre, amelynek lebontása is komoly kihívást jelent. Az előadássorozat betekintést nyújt ezekbe a dilemmákba is” – emeli ki Majtényi Balázs.

Kezdés: október 9.

Jelentkezés: https://biboszabadegyetem.org/kurzus/a-jovo-demokratikus-es-igazsagos-magyarorszaga/

A Legdrágább kincsünk? című kurzus azokat a politikai, társadalmi, kulturális és társadalmi nemi dinamikákat vizsgálja, amelyek a gyereknevelési gyakorlatot és a családi életbe történő állami beavatkozásokat alakították. A szeminárium hat alkalom során járja körül a politika hatását a gyereknevelésre, a gyermeknevelés olyan alternatív formáit, mint például Pikler Emmi munkássága, az állami gondoskodás intézményes formáit, a gyermekjogok érvényesülését és a rendszerszintű problémákra adott civil válaszokat mérvadó magyar szakemberek közreműködésével és Svégel Fanni etnográfus moderálásával.

Kezdés: október 21.

Jelentkezés: https://biboszabadegyetem.org/kurzus/legdragabb-kincsunk/

A szabadegyetem kurzusai ingyenesek, a részvétel semmilyen előzetes végzettséghez, képesítéshez nem kötött.

Regisztrálni a CEU Bibó István Szabadegyetem oldalán lehet:

https://biboszabadegyetem.org/kurzusaink/