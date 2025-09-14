Forsthoffer Ágnes szerint valójában egy felcsúti személyé az a balatoni ingatlan, amelyet a szüleiének tulajdonít a kormánypárti sajtó

kormánymédia;kormánysajtó;Tisza Párt;Forsthoffer Ágnes;

2025-09-14 19:25:00 CEST

A Tisza Párt alelnöke szerint „csúsztatásoktól, téves adatoktól és költői túlzásoktól” hemzsegnek a cikkek.

„A rólunk szóló cikkek hemzsegnek a csúsztatásoktól, téves adatoktól és költői túlzásoktól” – közölte Forsthoffer Ágnes vasárnap a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt harmadik alelnöke arra a lejárató anyagra reagált, amelyet a kormánypárti Origo volt főszerkesztőjének, Gábor Lászlónak az új portálja, az Ellenpont közölt néhány napja, „újabb oligarcha-családot” emlegetve Magyar Péter mellett. Ebben a többi között azt írták: „Forsthoffer Ágnes a cégjegyzéki adatok tanúsága szerint sokáig a hegyen elhelyezkedő, Balatonra fullpanorámás Péterhegyi utcában lakott – mostanra már csak a szülők élnek itt, egy 1184 négyzetméteres telken elhelyezkedő házban.”

Forsthoffer Ágnes szerint azonban a kormánypárti sajtó által a szüleiének tulajdonított ingatlanban nem lakik senki, a tulajdoni lap szerint pedig valójában – mint fogalmazott, „egészen bizarr módon” – éppen egy felcsúti magánszemélyhez köthető.

„Sosem cserélnénk el rá a 40 éve kalákában épült, és számtalan emléket hordozó szülői házat” – tette hozzá. Majd kiemelte, hogy miközben a kormányközeli média a hét elején még azzal támadta a szállodájukat, hogy az „lepukkant, igénytelen és koszos”, aközben a hét végére már oda jutottak, hogy „kiemelkedő piaci potenciálja” miatt értéke meghaladta a hatvanpusztai majorságét.

Mint megírtuk, Forsthoffer Ágnes nemrég arról számolt be: családja balatonfüredi szállodájában, a Hotel Margarétában egy állami vállalat mindössze 16 órával a kezdés előtt mondott le egy kétnapos, százfős foglalást. Ez egy nappal azután történt, hogy Forsthoffer Ágnest a Tisza kötcsei rendezvényén bemutatták a párt új arcaként. A turisztikai szakember elmondása szerint a Magyar Posta korábban többször is tartott már eseményt a szállodájukban, most viszont „felsőbb utasításra” történt a lemondás. Forsthoffer a minap a szállodaszövetségben betöltött pozíciójáról is lemondott.