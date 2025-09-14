Elgázolt egy embert a vonat Vác és Göd között

Elütött egy embert egy mozdonyvonat vasárnap Vác és Göd között. A baleseti helyszínelés miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért vasárnap az esti órákban a Budapest-Vác-Szob vonalon hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra kell számítani – közölte honlapján a MÁV-csoport.
E szerint a váci S70-es vonatok csak a budapesti Nyugati pályaudvar és Göd között közlekednek, Göd és Vác között pótlóbuszok is járnak. A szobi Z70-es vonatok megállnak Gödön, Felsőgödön, Sződ-Sződligetnél és Vác-Alsóvárosnál is. Budapest és Vác között a párhuzamos Volán-járatokon elfogadják a vasúti menetjegyeket is.