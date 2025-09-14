MÁV;gázolás;Vác;Göd;vonatgázolás;vonatkésés;szobi vonal;

2025-09-14 20:00:00 CEST

Elgázolt egy embert a vonat Vác és Göd között

A baleseti helyszínelés miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért vasárnap az esti órákban a szobi fővonalon késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra kell számítani.