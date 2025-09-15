Autóval ütközött egy vonat Vámosújfaluban

Autóval ütközött a Sátoraljaújhelyről 7:04-kor Szerencsre elindult személyvonat (5217) Vámosújfaluban, a Kossuth Lajos úti átjáróban – közölte a MÁV a Facebookon. A helyszínelés ideje alatt, várhatóan 9-10 óráig szünetel a vonatforgalom Sárospatak és Olaszliszka-Tolcsva állomások között.
A Szerencs – Sátoraljaújhely vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleseti helyszínelés miatt. Olaszliszka-Tolcsva és Sátoraljaújhely között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
A MÁV közlése szerint
a balesetben érintett vonat (5217) utasait pótlóbusz szállítja Olaszliszka-Tolcsva állomásra.
a Sátoraljaújhelyről 8:04-kor Miskolcra induló Zemplén InterCity (IC 527) helyett Szerencsig közlekedik pótlóbusz, onnan alkalmas vonattal lehet továbbutazni Miskolc felé.
a Szerencsről 8:04-kor Sátoraljaújhelyről induló vonat (5232) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz jár.
A pótlóbusz a vasútállomásoknál lévő Volán megállóban, Bodrogolasziban az iskolánál, a teljes útvonalon pótlóbusszal közlekedő járatok esetében Szegiben az Alkotmány utca 74. megállóban áll meg.