Autóval ütközött egy vonat Vámosújfaluban

baleset;MÁV;vonatközlekedés;Vámosújfalu;

2025-09-15 09:47:00 CEST

A baleset a Kossuth Lajos úti átjáróban történt.

Autóval ütközött a Sátoraljaújhelyről 7:04-kor Szerencsre elindult személyvonat (5217) Vámosújfaluban, a Kossuth Lajos úti átjáróban – közölte a MÁV a Facebookon. A helyszínelés ideje alatt, várhatóan 9-10 óráig szünetel a vonatforgalom Sárospatak és Olaszliszka-Tolcsva állomások között.

A Szerencs – Sátoraljaújhely vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleseti helyszínelés miatt. Olaszliszka-Tolcsva és Sátoraljaújhely között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A MÁV közlése szerint



a balesetben érintett vonat (5217) utasait pótlóbusz szállítja Olaszliszka-Tolcsva állomásra.

a Sátoraljaújhelyről 8:04-kor Miskolcra induló Zemplén InterCity (IC 527) helyett Szerencsig közlekedik pótlóbusz, onnan alkalmas vonattal lehet továbbutazni Miskolc felé.

a Szerencsről 8:04-kor Sátoraljaújhelyről induló vonat (5232) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz jár.

A pótlóbusz a vasútállomásoknál lévő Volán megállóban, Bodrogolasziban az iskolánál, a teljes útvonalon pótlóbusszal közlekedő járatok esetében Szegiben az Alkotmány utca 74. megállóban áll meg.