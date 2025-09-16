A török elnök leszámol a demokráciával

Törökország;Recep Tayyip Erdogan;Köztársasági Néppárt;

2025-09-16 12:02:00 CEST

Ankarában hétfőn megkezdődött a legnagyobb ellenzéki politikai erő, a Köztársasági Néppárt (CHP) vezetője, Özgür Özel tárgyalása.

Az Anadolu állami hírügynökség szerint a pártkongresszus 2023-as döntéseinek megsemmisítéséről van szó. A küldötteket a vádak szerint megvesztegették, hogy szavazzanak Özelre. A CHP pártvezetése visszautasítja a vádakat. Rámutat arra, valójában a választási hatóságnak kell eldöntenie, hogy a pártkonferenciákon a szavazások törvényesek voltak-e, nem pedig egy bíróságnak,.Nem sokkal a kezdés után a bíróság elnapolta a tárgyalást októberre.

Ha a bíróság érvénytelennek nyilvánítja a pártkongresszust, és Özelt leváltják, megfigyelők szerint ez a független ellenzék végét jelentené Törökországban. Tiltakozásképpen vasárnap este Ankarában a CHP támogatóinak ezrei vonultak az utcára.

A szekuláris CHP hónapok óta a hatalom nagy nyomása alatt áll, a kormány politikai indíttatású kampánya áldozatának tekinti magát, és elutasítja az igazságszolgáltatásra gyakorolt befolyást. Recep Tayyip Erdogan elnököt két évvel ezelőtt újraválasztották, és győzött a CHP korábbi pártvezetője, Kemal Kilicdaroglu ellen, akit színtelen, karizma nélküli politikusnak tartanak.Özel váltotta Kilicdaroglut a CHP élén és átrendezte az ellenzéki erőt. A tavalyi helyhatósági választásokon a párt meglepő sikert aratott, és megnyerte az ország legtöbb polgármesteri tisztségét.

Azóta azonban számos ellenzéki polgármestert tartóztattak le terror- és korrupciós nyomozások során, köztük Isztambul polgármesterét és Erdogan legfőbb riválisát, Ekrem Imamoglut. Ez tömeges tiltakozásokat váltott ki. A CHP politikusa a tüntetések ellenére hónapja vádemelés nélkül börtönben van, Erdogan ígéretes kihívójának számít. Erdogannak azért állhat érdekében Kilicdaroglu visszaállítása a CHP élére, mert a volt pártelnök még a CHP-n belül sem igazán népszerű. Főleg azért, mert minden választást elvesztett a regnáló államfővel szemben.