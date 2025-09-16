Elutasítja az ellenzék az alkotmánymódosítást

A legnagyobb török ellenzéki politikai erő, a Köztársasági Néppárt (CHP) elnöke, Kemal Kilicdaroglu azt közölte, mindent elkövet azért, hogy megakadályozza hazájában az elnöki köztársaság bevezetését, s az országban parlamentáris demokrácia maradjon. Mindezt néhány nappal azt követően közölte, hogy megbeszélést folytatott Ahmet Davutoglu miniszterelnökkel az alkotmány módosításáról.