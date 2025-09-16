Ankarában hétfőn megkezdődött a legnagyobb ellenzéki politikai erő, a Köztársasági Néppárt (CHP) vezetője, Özgür Özel tárgyalása.
Sorban tartóztatják le a CHP polgármestereit, korrupciós vádakkal.
Letartóztatták Ekrem Imamoglu isztambuli polgármestert, akinek jó esélyei lettek volna arra, hogy legyőzze Recep Tayyip Erdogant a következő elnökválasztáson.
Fontos győzelmet aratott a török helyhatósági választásokon az ellenzék vezető pártja, a Köztársasági Néppárt (CHP), amelyik megtartotta Isztambul és Ankara vezetését, máshol pedig előre is tört, csapást mérve Recep Tayyip Erdoğan további autoriter törekvéseire.
A vasárnapi törökországi parlamenti és elnökválasztás előtt.
A legnagyobb török ellenzéki politikai erő, a Köztársasági Néppárt (CHP) elnöke, Kemal Kilicdaroglu azt közölte, mindent elkövet azért, hogy megakadályozza hazájában az elnöki köztársaság bevezetését, s az országban parlamentáris demokrácia maradjon. Mindezt néhány nappal azt követően közölte, hogy megbeszélést folytatott Ahmet Davutoglu miniszterelnökkel az alkotmány módosításáról.
Megnevezte jelöltjét a törökországi ellenzék az augusztus 10-én esedékes elnökválasztásra. A Köztársasági Néppárt (CHP) és a Nemzeti Mozgalom Pártja (MHP) választása Ekmeleddin Ihsanoglura, az Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC) korábbi elnökére esett.
Már hivatalosan is kijelenthető, hogy a Soma körzetében történt bányaszerencsétlenség, amelyet egy felrobbant trafó idézett elő, a legsúlyosabb Törökország történetében. Tegnap reggelig 282 halálos áldozatot számoltak össze, de ez biztosan nem a végső szám.