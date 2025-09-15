Dobrev Klára: Vlagyimir Putyin nem nyerheti meg ezt a háborút

Magyarország;Ukrajna;EU-csatlakozás;Dobrev Klára;Sándor Fegyir;

2025-09-15 14:38:00 CEST

A Demokratikus Koalíció elnöke találkozott Sándor Fegyirrel, Ukrajna magyarországi nagykövetével.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke hétfő délelőtt Sándor Fegyirrel, Ukrajna magyarországi nagykövetével találkozott. Megbeszélésük tárgyát képezte, hogy szerintük mi lenne jó Magyarországnak, Ukrajnának és az egész Európai Uniónak az évek óta húzódó orosz-ukrán háború ügyében.

A DK-elnök szerint a háború tétje Ukrajna szuverenitásán kívül Európa, ezen belül pedig Magyarország biztonsága is, hiszen egyértelmű, hogy az agresszor nem fog megállni Ukrajnánál. Elmondta: abban mindketten egyetértettek, hogy Vlagyimir Putyin ezt a háborút nem nyerheti meg. Magyarország kormánya elárulja a magyar nemzeti érdekeket is, amikor gyűlöletet szít Ukrajnával szemben, és Orbán Viktor utolsó csatlósként kiszolgálja az agresszor érdekeit -- fogalmazott az ellenzéki politikus.

A pártelnök beszélt arról is, szégyen a magyar miniszterelnökre nézve, hogy nem talált az elmúlt hónapokban 10 percet sem, hogy fogadja Ukrajna magyarországi nagykövetét. Nem mer vagy nem akar a szemébe nézni annak az embernek, aki hónapokat töltött a fronton is, és rajta keresztül szembesülni azok szenvedésével, akik ott harcolnak, illetve azokéval, akik elvesztik férjüket, fiaikat, családtagjaikat.

Dobrev Klára elmondta: Sándor Fegyirrel arról is beszéltek, hogyan fognak elindulni azok a csatlakozási tárgyalások, amelynek során Ukrajna lépésről lépésre közeledik az Európai Unióhoz. A DK szerint egyértelmű, hogy -- minden feltétel teljesülése esetén -- Ukrajna európai uniós tagsága biztonságuk szempontjából Magyarországnak és Európának is érdeke.