Tényleg megkerülik Orbán Viktort és a vétóját, Magyarországot csak a végén fogják megkérdezni Ukrajna EU-csatlakozásáról

Megállapodás született az Európai Unióval, hogy Ukrajna és Moldova akkor is megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásait , ha Magyarország nevében Orbán Viktor kitart a vétófenyegetés mellett– jelentette be Tarasz Kacska, Ukrajna európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettese a kijevi Jalta Európai Stratégia (YES) nemzetközi konerencián
A héten Budapesten tárgyaló ukrán politikus szerint – derül ki a The Kyiv Independent cikkéből – a rendhagyó megoldás úgy nézne ki, hogy Ukrajnával magyar jóváhagyás nélkül is megállapítják az EU-csatlakozáshoz szükséges mérföldköveket, megnyitják és ha a kelet-európai ország teljesít, lezárják az EU-csatlakozási tárgyalások fejezeteit. Amíg ez tart, próbálják meggyőzni Orbán Viktort, hogy ne vétózzon, a magyar miniszterelnököt pedig a csak akkor kérdeznék meg, ha az ukrán EU-csatlakozási tárgyalásokat már lezárták. Ekkor jöhet a hivatalos szavazás, amelyen Magyarországnak is igent kellene mondania, jogilag a folyamat ugyanis csak akkor zárulhat le, ha konszenzus jön létre, és minden EU-tagállam hozzájárul Ukrajna csatlakozásához.
Az elképzelés összhangban van Litvánia javaslatával, amely szerint technikai szinten el lehetne indítani a tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával, ha Magyarországon kívül a többi 26 EU-tagállam támogatja ezt.
Az Európai Bizottság korábban kételyeit fejezte ki a konszenzus megkerülésével kapcsolatban. Paula Pinho szóvivő közölte: bármely tárgyalási fejezet megnyitásához a 27 EU-tagállam között teljes egyhangúsággal születő döntésre van szükség. Az Európai Bizottság továbbra is támogatja az ukrán reformokat, de a végső döntés az Európai Tanács hatáskörébe tartozik.
Bár Ukrajna EU-tagságát az a Vlagyimir Putyin orosz elnök sem ellenzi, akinek a hadserege 2022. február 24-én lerohanta a szomszéd országot, Orbán Viktor miatt az első csatlakozási fejezeteket sem lehetett megnyitni. A kijevi vezetés 2022. február 28-án folyamodott EU-tagságért, a csatlakozás céldátuma 2030.
Tarasz Kacska felidézte, a hagyományos gyakorlat szerint a vonakodó EU-tagállamokat addig próbálják győzködnii, amíg csak nem változtatnak az álláspontjukon, csakhogy ez hosszú időre megakaszthatja a csatlakozás folyamatát, ahogyan az tíz éve a nyugat-balkáni országok esetében történik. Ukrajnával – árulta l a politikus – azonban az EU-tagállamok és az Európai Bizottság is kivételezni akar, mondván, a folyamatot nem szabad leállítani.
Bár 2025 júniusában szinte valamennyi EU-tagállam egyetértett abban, hogy Ukrajna készen áll az első csatlakozási fejezetek megnyitására, hivatalosan csak akkor kezdődhetnek a tárgyalások, ha ehhez mind a 27 EU-tagállam hozzájárul. Májusban Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője jelezte, hogy már van B és C terv is arra az esetre, ha Magyarország továbbra is blokkolná Ukrajna csatlakozását.